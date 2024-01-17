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小寒节气有何特点？

2024年01月17日14:32 来源：人民网-人民好医生

问：小寒节气有何特点？

答：“小寒胜大寒，常见不稀罕。”虽名曰“小寒”，但在我国北方地区，小寒节气通常比大寒节气更冷。而对于南方大部分地区来说，则是大寒节气更冷一筹。此时，北方大部分地区都处于农业的冬歇期，人们需在家做好菜窖、畜舍保暖、造肥积肥。南方地区则要注意给小麦、油菜等作物追施冬肥，做好防寒防冻等工作。有经验的农人，会以小寒的气候推测来年的气候情况，民间流传着“小寒寒，惊蛰暖”“小寒不寒,清明泥潭”等俗语。

——《个人健康手册（二十四节气·小寒篇）》

                                       

(责编：杨媚、权娟)




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