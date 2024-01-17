问：什么是小寒节气？

答：当太阳到达黄经 285 度时，小寒节气到来，这时往往在1月4日至6日之间。小寒之寒，尤甚大寒。《月令七十二候集解》曰：“小寒，十二月节，月初寒尚小，故云。月半则大矣。”这个“月初寒尚小，月半则大”的说法其实已无据可考，湮没在极其久远的史尘之中。根据中国的气象资料，小寒是气温最低的节气，只有少数年份的大寒气温是低于小寒的。

——《个人健康手册（二十四节气·小寒篇）》