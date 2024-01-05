治疗痛风，藏医有招（医说新语）

痛风是由于体内嘌呤代谢紊乱，血尿酸增高后，尿酸盐结晶沉积在关节滑膜、滑囊、软骨及其他组织中引起的局部炎症反应，也是体内嘌呤类化合物代谢障碍所引起的全身代谢性疾病。

沿海地区、经济发达地区为痛风发病高发区，而高原地区由于独特的生态缺氧环境及牧民的生活习俗和饮食结构，痛风的发病率也在逐年增高。

藏医认为，直后乃（急性期痛风）是由于经常食用辛辣、海鲜、动物内脏等肥厚、油腻、高热量、高脂肪的食品，以及过量饮酒、久坐少动、白昼酣睡、夜晚不睡、剧烈活动等原因，导致堵塞血液循环脉道而引发。开始，从双足和双肘发病，病情发展到中期慢慢就扩散到全身各大关节，最常见的是扩散到双膝关节，成为急性期关节炎。

采用藏医藏药治疗痛风，疗效较好，无副作用。首先，要将藏医理论与临床病例相结合，进行类别诊断；再按照藏医理论辨证结果、痛风分型及痛风的生化指标，依据藏医三因偏盛情况进行对症治疗。治疗要点是：急则治其标、缓则治其本。

目前藏医有三种治疗痛风的办法——

首先，放血疗法。依照藏医天文历算之放血时机和放血方位，按照藏医辨证施治选穴，痛风脉、痹脉或于发病部位就近脉处适量放血，达到消炎止痛、排除脓血、散瘀消肿等效果。

其次，通过藏医三诊辨证施治，对症下药，可服用仁青芒觉、十八味乳香丸、二十五味驴血散、补肾丸、五味宽筋藤汤等具有消炎止痛、肾精滋养、调节三因的药物，既能平衡免疫又能延缓衰老。

第三，通过科学合理的配伍组方实施藏医贴敷疗法。用藏医特殊炮制技术炮制出来的药物，穿透力强，可以直达病灶，快速调节三因，治疗3—5天即可消炎、止痛、退热，7—20天能溶解组织关节中沉积的尿酸盐结晶，清除血液中漂浮的尿酸，无毒副作用，无依赖性。

这种疗法对治疗急性期痛风、风湿、类风湿性关节炎等有独特疗效，具体技术操作为：青鹏涂剂（250克）、其他卡擦药粉（决明子、黄葵子、琥珀、秦艽、水柏枝、镰形棘豆、铁棒锤、独一味、儿茶等按分型决定要多少克）与青稞酒混合形成药膏，贴敷于所患关节处。为了达到更好的疗效，可用保鲜膜缠上，时间为45分钟—1小时，一日两次，7—10天为一个疗程。

（作者为青海省藏医药协会常务理事）