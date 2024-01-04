人民网健康·生活
热词：滚动　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

健康“医”点通 | 呼吸道疾病防治系列报道

如何应对婴幼儿呼吸道感染？专家支招

陈子源

2024年01月04日08:44 来源：人民网

相关阅读：

家中有呼吸道疾病患者时 同住家人如何防护？

孩子呼吸道感染后一直咳嗽怎么办？专家教你这样缓解

对症选择药膳茶饮 缓解呼吸道感染症状

(责编：孙红丽、高雷)




热门点击排行榜