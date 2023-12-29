专家支招如何健康过元旦

“本周的全国医疗机构门急诊呼吸道疾病诊疗量，与上周相比有所上升。”在12月28日国家卫生健康委举办的新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋提醒，元旦假期将至，人员流动增多，探亲访友、旅游出行、聚会聚餐等活动增加，呼吸道疾病的传染风险加大。

当前不同病原体流行趋势如何？如何健康度过元旦假期？“一老一小”等重点人群应如何加强防护？专家给出了相关建议。

“当前国内新冠处于低水平流行，JN.1毒株占比较低，但呈上升趋势，有可能逐步发展成为国内流行株。”中国疾控中心传染病管理处呼吸道传染病室主任彭质斌介绍，世卫组织评估认为JN.1的传播力和免疫逃逸能力增强，但没有证据提示其致病性增强。

彭质斌表示，元旦、春节假期临近，春运即将开始，人员流动将大幅上升，预计我国的新冠疫情可能会出现一定幅度的回升。老年人、有慢性基础性疾病患者等脆弱人群发生重症和死亡的风险会随之增加。救治能力相对薄弱的农村地区医疗服务系统可能会面临压力，需要提前作准备。中国疾控中心也将及时进行后续监测预警和风险评估。

“从监测结果看，呼吸道疾病的病原体以流感病毒为主，多数省份已经达到高峰并开始下降。肺炎支原体、腺病毒、呼吸道合胞病毒、新冠病毒等呈现低水平波动状态。”彭质斌表示，室内公共场所和交通工具通常空间密闭、人员密集，是呼吸道传染病防控的重点场所，公众假期出行应佩戴口罩、做好防护，建议及时接种疫苗。

关于节日期间的饮食，北京协和医院临床营养科主任于康提醒，节日饮食确实有特殊性，但公众尤其老年人应尽量保持和平时一致，注意营养，特别要保持食物多样化和均衡。中国中医科学院广安门医院急诊科主任齐文升开出一些食疗小妙招，例如阳虚者可以生姜煮汤、熬水喝。阴虚者可食用当归、枸杞子、百合、银耳等，进行体质方面的调整。

北京儿童医院主任医师王荃提醒，家长带孩子出门游玩要尽量多准备几套衣服，以备增减。一旦潮湿要及时更换，因为棉织品上的汗水很难在短时间内蒸发，孩子会特别寒冷，甚至有可能因此受凉。

中国工程院院士、首都医科大学宣武医院卒中中心主任医师吉训明提醒，寒冷导致血管收缩、血液黏稠度增加，会引起血压升高、血压波动等一些生理改变，有可能导致心梗、脑梗等发生。因此，老年人、心脏病患者、脑血管病患者、高血压人群要加强防护、注意保暖，避免过度劳累，特别是避免寒冷天气下在室外长时间停留。（记者 张佳星）