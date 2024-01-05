这样做，助骨关节炎患者顺利过冬（健康直通车(第123站)）

一觉醒来，关节僵硬、腿伸不直是怎么回事？上下楼梯时，膝盖隐隐作痛是为什么？一到寒冷天气，关节为什么总是疼痛难忍……这些很可能是骨关节炎惹的祸。冬季是骨关节炎发病的高发季，骨关节炎患者该如何顺利过冬？怎样正确预防关节炎、养护关节？对此，专家进行了详细解答。

65岁以上人群中超50%患有骨关节炎

入冬以来，受寒冷天气影响，部分患者的关节炎症状加重，去医院骨科就诊的患者数量增多。

什么是关节炎？北京积水潭医院矫形骨科主治医师宋洋介绍，关节炎是各种类型关节炎性疾病的总称，大致可分为骨关节炎、类风湿性关节炎、感染性关节炎、痛风性关节炎、幼儿特发性关节炎、继发性关节炎等。这是一种关节软骨发生退行性改变的疾病，很多时候被通俗称为“长骨刺”“骨质增生”等，实际上它不仅有骨的改变，也包括关节骨周围的滑膜、韧带、肌肉等软组织的变化。

“骨关节炎是最常见的关节炎类型，人们常说的‘老寒腿’、老年人腿脚不利索，基本在骨关节炎的范围。”宋洋介绍，骨关节炎是最常见的慢性疾病之一，它好发于中老年人群，65岁以上人群中超过50%患有骨关节炎。世界卫生组织发布的数据显示，全球骨关节炎患病人数已超过5亿，国家卫健委发布的数据显示，我国骨关节炎的总患病率达15%，保守估计患者超过1亿。

宋洋介绍，在日常生活中可以根据以下症状判断自己是否得了关节炎——

关节疼痛：关节疼痛是骨关节炎最常见的临床表现，初期疼痛较轻微，然后逐渐加重，上下楼梯或下蹲起立时疼痛也会加重。

晨僵：骨关节炎可能会出现短暂的晨僵，也就是早晨起床时关节僵硬及出现发紧感，通常持续几分钟到十几分钟，很少超过半个小时。

功能障碍：关节炎发作会引起关节肿胀，周围组织水肿，有时会出现关节卡顿，经常出现伸不直或弯不到位等，活动受限。

宋洋提醒，如果关节出现以上这些症状且长时间不能缓解，应及时去医院就诊，以免长时间持续炎症反应对关节造成更为严重的破坏。

低温不是直接导致关节炎的诱因

冬至过后，就是一年中最冷的三九天。老人经常说“现在不穿秋裤，老了会得关节炎”，骨关节炎是冻出来的吗？

“目前医学研究表明，低温并不是直接导致骨关节炎的诱因，但它会让关节炎的症状更加明显。”宋洋介绍，天冷时关节炎患者血管收缩，不利于血液循环和肌肉等软组织发挥功能，容易加重关节炎，因此建议骨关节炎患者做好防寒保暖工作；寒冷天气下，做好保暖更有利于关节健康，有的年轻人为了好看而穿得较单薄、不注意保护膝关节，可能会埋下骨关节炎的隐患。

宋洋介绍，骨关节炎通常是多个因素共同引发，常见的诱发因素包括年龄、体重、运动、外伤、体质因素等。其中，年龄是最为主要的因素。“我们都知道，随着使用时间的增加，汽车轮胎纹理逐渐磨损，到达一定时间就需要更换，关节也有同样的问题。”宋洋说，随着年龄的增加，关节软骨、半月板等结构都会发生不同程度的磨损，这种磨损会造成关节发炎，导致关节出现疼痛、肿胀、活动困难等症状。

同时，体重也是对关节造成影响的重要因素。宋洋提醒，无论在什么年龄阶段，体重的增加都会直接对关节造成更大的压力，在进行站立、行走活动的时候，关节磨损的速度都会不同程度增压，更大的体重往往会更容易引发骨关节炎。

宋洋介绍，运动对骨关节炎的影响包括运动方式和运动节律两个方面。不同的运动方式对关节造成的压力不同。下蹲对关节压力最大，临床上很多关节炎都由下蹲后起身过程中出现膝关节不舒服、没力气、疼痛开始的；其次，爬山、爬楼梯，上下坡度行走其实也是一种幅度较小的蹲起活动，本质上都是关节打弯活动，也会对关节造成更大的压力；再次就是负重行走，例如抱孩子走路、购物手提重物、买菜等，一般认为超过5公斤重就算负重行走。

不同的运动节律对关节造成的影响也不同。宋洋介绍，门诊中有些患者年龄不大，体重也不高，却也患了骨关节炎，这可能是不规律的活动造成的。这些患者往往有“冲击剂量”的运动经历，例如平时在办公室上班，没有运动习惯，周末或假期时突然进行爬山、徒步、打羽毛球、打篮球等远超过平时运动量的活动，如果不小心，容易引起关节炎的急性发作。

外伤也可能导致骨关节炎的发生。宋洋说，日常生活中难免发生磕磕碰碰的情况，由一次突发的外伤造成局部组织损伤，如果没有得到充分治疗就继续活动，虽然这种炎症大部分时间会自行康复，但如果日常生活中活动量大，很可能诱发关节周围组织炎症，患上骨关节炎。

体质因素对关节健康感受的影响也非常大。宋洋表示，体质情况因人而异，关节也是如此，临床中经常有患者问：“周围同事和我工作强度类似，生活节奏也差不多，但是一起爬山之后，为什么大家的反应都不一样？”其实，这就是体质强弱不同。疾病的康复也是一样，有的人快一些，有的人慢一些。

预防骨关节炎，运动需量力而为

随着年龄的增加，关节磨损会愈发严重。宋洋提醒，通过合理使用、适当预防能让关节长期保持良好的状态，即便步入老年，也能拥有健康的关节。

“首先是合理运动，包括运动形式与节律。”宋洋介绍，有患者认为得了关节炎就不能运动了，实际上，不运动反而会导致肌肉萎缩和骨质疏松，对关节不利。适量、正确的运动，不仅不会加重软组织的损伤或关节炎症，还会加强关节的稳定性，预防关节软骨的进一步损伤，减轻关节炎的症状，延缓关节功能退化。他强调，要避免爬楼梯、爬山、深蹲等对关节压力较大的活动，推荐一些中等强度的运动形式，例如散步、慢跑、游泳、骑自行车等。在运动节律上，推荐养成规律运动的习惯，避免“冲击剂量”体育锻炼，特别是步入中年后、长期伏案工作的人群，一次突然的大剂量运动可能对关节造成严重的伤害。

其次是对负重的控制，包括自身的体重控制与负重。宋洋说，建议保持合理的体重，避免肥胖，否则会对关节带来直接的压力，但是也不能过于瘦弱，薄弱的肌肉会让关节容易受到损害。在日常生活中，建议减低负重，一个典型的例子是老年人买菜，十几斤的菜拎回家对关节是非常大的挑战，建议尽量使用手拉车。对于年轻人而言，出现关节不舒服后要注意避免负重。

最后要对关节进行强化。宋洋提醒，强壮的肌肉可以使关节更稳定，更不容易受到伤害。每个人体质不同，需要针对个人体质进行强化。根据《骨关节炎诊疗指南（2018年版）》推荐，建议日常做一些直腿抬高、静蹲训练等动作，有助于保护膝关节，强化关节周围的肌肉。同时，还可以在活动时使用护膝、髌骨带等防护用具，这些用具的使用同样会让关节更稳固，有助于避免关节受伤。

在治疗方面，宋洋介绍，临床工作中对骨关节炎采取“阶梯治疗”原则。针对不同病情患者，从保守到手术，根据病变不同等级，采取针对性治疗。一种治疗方法无效了再尝试下一种，而不是“一步到位”，这也是众多临床实践得出的最有益于患者康复的治疗原则，具体需要骨科医生根据个人实际情况进行评估判断。