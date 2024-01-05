在援外医疗一线感悟幸福真谛（环球走笔）

2022年6月，作为第十九批援中非中国医疗队队员，我和同事辗转3天抵达该国首都班吉，执行援外医疗任务。2023年12月底，我们圆满完成任务回国。回望在中非共和国的经历，留在心中的既有真实而朴素的暖意，更有对幸福真谛的深刻感悟。

还记得刚抵达班吉时，车窗外的一切都令人新奇：路上的土是红色的；路边泥土搭建的房子看似简陋，但充满生活气息；行人头上顶着装有香蕉、木薯的大盆，不用手扶也能稳稳行走；人们脸上洋溢着真诚的笑容。

中非共和国属于最不发达国家，生活的艰苦程度超出我们的想象。当地公共卫生基础薄弱，医疗设备简陋，医护人员稀缺，给我们的工作带来了很大不便。由于医院电压不稳，经常停电，我们需要准备很多应急预案，以应对手术进行中的突发状况；当地位于热带，在接近40摄氏度的炎热天气中，我们每天都穿戴防护服、防护口罩等，脱下之后整个人几近虚脱；生活用水十分紧张，我们看诊时尽量用免洗消毒液进行消毒，以节约宝贵的净水。

我们想尽办法克服困难。面对有限的医疗设备，我们制作简易器械，寻找可替代的手术方法，开展多学科联合会诊；面对无力负担医药费的患者，我们尽力为其减免诊疗和检查费用；面对当地医生缺少培训、知识更新不够，我们组织观摩学习，编写治疗手册，开办讲座、举行培训会等，努力把更多知识、技术和经验留下来……从适应工作和生活环境，到全力医治和帮助患者，每解决一个难题，我们都会发自内心地高兴好几天。

或许正是因为一批批中国援外医疗队队员都以满足当地患者的期待为最大的幸福，中国医疗队在中非共和国已成为一块金字招牌，越来越多的患者慕名而来。每天早上开诊前，中国医疗队所在医院的走廊都坐满了候诊的患者，其中许多人甚至是半夜出发、赶5个多小时的路而来。不少复诊的患者，听到医生确认自己经过治疗已痊愈，当场便在诊室里跳起了舞。

让我印象深刻的是一名叫里奥的患者，他因腰痛、行走不稳失去工作能力，在多家医院治疗效果都不理想。拄着拐杖走进我们的诊室时，他说中国医疗队是他“最后的希望”。仔细询问病情之后，我们对他的病进行了会诊，并为他制定了个性化的诊疗方案。1个多月后，我再次在诊室见到里奥。他把拐杖放在一旁，在我们面前走来走去，开心不已。他竖起大拇指说：“中国医生，棒！”这让我的心中流过幸福的暖意。

一天傍晚，我在医院散步时，看到路灯下有一名借光读书的学生，便和他聊了起来。我问他：你认为幸福是什么？他腼腆地笑着说：“有灯的教室，可口的饭菜，没有病痛。”这答案如此简单，正如我们在班吉的生活——我们工作、读书、运动、种菜，菜地里绿油油的包心菜、火红的辣椒、紫色的茄子、金灿灿的南瓜是我们的收获，在医院以笃定的信念、热忱的奉献努力医治患者，更是我们的收获。原来幸福就是这么简单！

一批批中国援外医疗队队员接过前辈们的接力棒，在促进中非友好的幸福大道上勇毅前行。大家不负祖国重托，努力搭建中非医疗合作平台。相信无论今后身在哪里，援非经历都将是我们人生记忆中的美好篇章。

《 人民日报 》（ 2024年01月05日 16 版）