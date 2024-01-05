创新药医保落地 非小细胞肺癌“慢病化”进程加速

中新网广州1月4日电 (记者 蔡敏婕)肺癌是中国最常见的癌症类型，肺癌的发病率和死亡率多年来位居恶性肿瘤之首。广州医科大学附属第一医院呼吸与危重症医学科主任医师周承志近日表示，随着靶向治疗等多种手段的出现，肺癌患者总体生存时间确实得到了改善，但实现“慢病化”还有一定的距离。

在肺癌患者中，非小细胞肺癌占比约80%至85%，其中，EGFR突变阳性的患者占比达40%至55%。

“EGFR是一种特殊的肿瘤细胞生长因子受体，EGFR基因突变阳性，会导致肿瘤的快速生长，恶性增殖。”周承志介绍，在肺癌发现EGFR驱动基因突变阳性之后，通过针对这种生长因子的酪氨酸激酶受体抑制剂(EGFR-TKI)的靶向治疗，能让它得到很好的抑制，从而缓解患者的病情，患者的生存期从不超过1年延长至2年到3年。

对于这类患者而言，上述这种靶向治疗方式长期以来是标准一线治疗方案。“通常情况下患者的中位生存期达到5年就是慢病了，但非小细胞肺癌患者中的EGFR突变阳性患者单纯接受靶向治疗目前还达不到5年的中位生存。”周承志说。

免疫治疗时代的到来给非小细胞肺癌患者的治疗带来新的方向。周承志称，近期看来，如果患者对上述靶向治疗产生耐药之后，再通过以免疫治疗为主联合化疗和血管靶向治疗的综合手段，能够再次延长这类患者20多个月的中位总生存期。

“我想现在EGFR突变阳性人群在获得所有综合治疗手段的情况下，也逐渐接近了我们说的‘慢病化’，即半数患者能活过5年这个目标，我想这是我们在不久之后，特别是EGFR突变阳性免疫治疗被纳入医保之后，更多的患者能够达到的目标。”周承志说。

2023年12月，创新药信迪利单抗注射液在原国家医保目录基础上，正式被纳入第7项适应症，用于EGFR突变非鳞状非小细胞肺癌TKI耐药后的治疗，新版国家医保药品目录于2024年1月1日起实施。“进入医保后，相对来说患者的经济压力会更小，会有越来越多的患者使用，获得更长生存和生活质量的提升。”周承志说。(完)