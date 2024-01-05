优质体验将成2024年消费关键词

2023年，消费市场结构优化升级成为主旋律，悦己消费、健康消费、家居消费、智能消费等占比不断增加，展现了消费者对美好生活的向往和追求。

“理性消费”是2023年的一个非常显著的消费特征。数据显示，有76%的消费者青睐具有高性价比的产品，67.5%的消费者愿意选择更具实用性的产品，还有64%的消费者倾向选购自身实际需要的产品。在消费支出有所增加的领域，食品饮料、数码产品和美妆护肤品成为消费者选择的前三名品类。同时，随着健康意识的提升，越来越多消费者更加关注自身及家人身体健康，与2022年相比，有36.1%的消费者在医疗保健方面的消费支出有所增长。在进行购物决策时，商品性价比、品质、价格、物流时效是消费者最为关注的因素。

“优质体验”成为消费者对2024年消费的核心意愿和期待。数据显示，产品价格更实惠、产品品质提升、服务质量提升是消费者对未来消费的核心关注点。同时，不同领域也有着不同的关注点，如在居家消费领域，消费者更看重“产品的耐用性”；在饮食消费领域，消费者更重视“口感味道”；在健康消费领域，消费者更看重“产品功能”和“产品专业性”。在总体的消费意愿上，消费者愿意购买更多实用性商品、更多悦己类商品，以及更多的高品质商品。

回顾2023年，消费者重视自身的实际需求，更加务实、理性地追求品质消费，具有高性价比的商品得到快速增长；展望2024年，消费者不管是对产品品质还是对服务的品质都有着更高的期待和追求。企业应通过持续提供更优质的产品、价格和服务，满足用户多元消费需求，进而持续推动消费结构的优化升级。