你知道不同国家燃放烟花的规定吗？

编者按：放眼全球，很多国家都有在元旦放烟花庆祝新的一年到来的习俗。很多城市的市政府都会在跨年夜组织大型的烟花表演。很多私人也会购买烟花，在12点钟声响起的时候燃放。关于燃放烟花爆竹的规定，不同国家的态度也不一样，本期来看看不同国家在过节放烟花这件事情上，是如何把握的？

德国

罚款甚至监禁！非法放烟花要承担这些后果

元旦才过去没几天，不知道有多少人已经在盼着新年的到来了。毕竟时隔两年，德国终于开放烟花售卖啦！说到放烟花，就不得不了解一下，在德国放烟花爆竹的注意事项。

允许私人燃放的烟花有年龄分级

根据烟火制品指令2013/29/EU和EN 15947的标准，烟花在欧洲分为以下几种类别：

F1类(12岁+)：这类烟花为危险性小、噪声低的小型烟花（类似仙女棒）。

F2类(18岁+)：危险性低、噪声低，但仅适合在指定区域的室外使用的烟花，如蹿天猴、鞭炮、电池烟花等。

F3和F4（专业人士）：是用于庆典活动的专业级烟花，在普通超市这样一般的销售渠道是买不到的。

在规定时间外放烟花可能会被罚款

一般来说，F1类烟花可全年销售，且基本上想什么时候放都可以。

但对于F2类以上的烟花，是仅在12月28日或29日至12月31日这几天出售，且大多只能在12月31日至1月1日之间燃放(具体燃放时间段由各地政府决定)。

如果在没有拿到特许的前提下，在规定时间外燃放F2类烟花，最高可能会被处以5万欧元的罚款。

另外，燃放烟花的时候还需要注意场所。在教堂、医院、福利院和老人院等场所附近是不允许燃放F2类或是更高级别的烟花的。

不仅如此，部分城市(如班贝格)为了保护重要建筑甚至还会选择全面禁止燃放烟花爆竹。

F1和F2两类可供私人燃放的烟花，都可以在各大商超(如Kaufland、Lidl等)，或是线上烟花店购买到。

但由于现在已经过了F2的销售时间，所以只能在商超买到类似仙女棒的F1类烟花。

购买或燃放非法烟花甚至可能面临3年监禁

在德国合法地燃放烟花，有以下几个注意事项：

1.购买合法正规的产品。

标签上需带有CE认证标志和BAM注册号(例如0589 - F2 - 1234)；购买或燃放非法烟花属于违法行为，最高将被罚款5万欧元，甚至是3年监禁。

2.选择空旷且允许燃放的地点燃放。

房子遇到可燃物容易造成火灾，或因违反规定而遭到罚款。

3.切勿随身携带烟花爆竹。

摩擦生热容易引燃烟花爆竹，造成人身安全问题。

4.在旁边备好一桶水或沙。

将燃放完毕的烟花爆竹放到水中浸泡后，装进带有湿沙的垃圾袋中密封后，再丢进垃圾箱内，以免引起火灾。文/Cassie

英国

特定节日允许放烟花！怎么买、怎么放才合法？

爆竹声中一岁除，欢欢喜喜过大年！春节快到了，想买点窜天猴儿、甩炮儿、长挂鞭增添节日氛围吗？在英国燃放烟花是有专门的法律规定的！根据英国政府的法律规定，一年中只有烟花节、中国春节、圣诞跨年等特定的时间你才可以燃放和购买烟花。如果你在非规定时间燃放烟花或者售卖烟花被发现，是要被收取高达90镑罚款的。

出于公共安全和环境等考虑，英国政府对于烟花燃放、销售和使用都有详细的法律规定。

晚上11点至凌晨7点不可以放烟花

1.年满18周岁才可以合法购买烟花

2.任何人不可以在晚上11点至凌晨7点之间燃放烟花（法律允许的特定时段除外）

英国允许公众在晚上11点后燃放烟花的特定时段——

篝火之夜Bonfire Night （允许烟花燃放截止时间为午夜12点）

跨年夜New Year's Eve （允许烟花燃放截止时间为凌晨1点）

排灯节Diwali （允许烟花燃放截止时间为凌晨1点）

中国新年/春节 Chinese New Year （允许烟花燃放截止时间为凌晨1点）

3.任何人不可以在街道或其他公共场所燃放或者投掷烟花（你可以在私人场所，例如自己的花园或者允许的地方燃放）

4.公众需要通过有营业执照的商店购买烟花（特定时段除外）

5.公众只能购买F1到F3类的烟花，第四类烟花只供有营业执照的专业人士使用。

英国烟花分类按照安全距离区分

F1类烟花是具有最小安全距离（例如 1m）的室内或近距离烟花（手持/小型派对烟花）。

F2类烟花是观众安全距离至少为8m的户外烟花（通常是低噪音的花园烟花）。

F3类烟花是观众安全距离至少为25m的户外烟花（通常适合在大型开放区域使用）。

F4 类烟花仅供专业使用（大型展示烟花）。

英国允许公众购买非执照卖家烟花特定时段

1.10月15日至11月10日

2.12月26日至12月31日

3.排灯节和中国新年（春节）的前三天

简单地了解了烟花燃放的详细规定之后，就可以在英国安心买烟花了，像一般小型的室内烟花比如仙女棒，或者可以在花园里燃放的小烟花，都是可以在全年指定的有执照的经销商处购买到的。

英国烟花有哪些品种？贵不贵？

1.中国春节鞭炮

尽管中国春节那种传统的二百响鞭炮里面含有爆炸物在英国是禁止普通顾客购买的，但是英国普通顾客可以购买到的类似的鞭炮叫长挂鞭。8.49英镑就可以购买。

2.火箭烟花/窜天猴儿

火箭烟花在民间还有个比较接地气的名字“窜天猴儿”，小时候经常和小伙伴们一起玩。这种窜天猴手持烟花的效果比较强。

3.甩炮/摔炮

相信大家小时候都玩过甩炮儿，就是一扔在地上就有一声巨响的那种。调皮男孩子经常用它来搞恶作剧，甩炮儿算是我们的童年乐趣了，在英国亚马逊也能买到。

4.仙女棒

这类手持小型烟花非常适合春节过年的时候和家人朋友一起燃放几只，英国有卖一种心型的仙女棒，一根也不贵，可能在1.99镑到2.39镑左右；还有一种做成数字形状的仙女棒，和心型烟花的价格差不多，也在1.99镑到2.39镑左右1只。

5.小型室外礼花

一种名叫恐龙烟花的室外礼花，非常有趣，燃放出来就是小型室外烟花的感觉，平常过节燃放就非常够用了，一共有36响，打完折只要30镑左右。

6.金凤凰烟花

这种造型的烟花在过年时候燃放一只，也能体会到火树银花、龙飞凤舞的感觉。不仅非常喜庆，而且颜值很高。一盒只要9.99镑，也比较划算。 文/刘心田（公众号“英国省钱君”）

瑞典

今年瑞典许多城市都放弃了在元旦放烟花

近几年来，很多国家都尽量采取政府集中燃放，同时限制群众私自燃放的方式，来达到群众看烟花的需求和控制烟花风险之间的平衡。但是今年，很多瑞典城市的政府都不打算在元旦集中放烟花了。

通货膨胀和资金紧张

或成政府取消烟花秀的部分原因

瑞典第三大城市马尔默市的政府去年元旦组织了两场大型烟花秀，17点和零点各一场。然而今年也放弃了烟花。不过马尔默市政府给出的原因就两个字：“没钱。”马尔默市技术委员会主席告诉媒体：“主要是通货膨胀和电价导致的。随着电价今年有所降低，我们多了一些能用的钱。于是着手恢复露西亚节的庆祝活动，但是对于新年庆祝活动来说，钱还是不够。”

根据计算，如果要和往年一样在今年元旦组织烟花秀的话，马尔默市需要花费110万克朗（约合77万元人民币）。取消烟花秀之后，这些钱就可以省下来了。他还表示：“至今还没有听到有人抱怨烟花秀被取消。我认为会有一些马尔默居民怀念这座城市的烟花，但也有一些人认为这样很好，因为一部分马尔默居民会抱怨随时出现的爆炸声。”

民众对烟花兴趣反而高涨

被认为是打破乏味生活的元素

尽管瑞典各个城市政府对放烟花庆祝新年的活动很冷淡，但瑞典民众对烟花却兴趣高涨。

某烟花公司的首席执行官告诉当地媒体：“与15年前相比，这些年烟花的销售数量已经大大减少。但受到疫情影响，人们将烟花视为打破乏味居家生活的有趣元素，其获得了令人难以置信的兴起。”

另外一家烟花公司的采购经理也表示：“在过去的三年时间里，我们的销售额增加了几百万。不过不知道这种情况能不能持续下去，因为大家又开始更多地元旦旅行了。”

因为通货膨胀，房贷利息高涨和失业率增加，很多瑞典家庭的经济状态今年都发生了恶化，但这丝毫没有影响到烟花的销售。该经理解释道：“从历史上看，烟花销售一般不受经济周期的影响。因为这是公众无论如何都想要的东西。” 根据该公司的数据，一般家庭元旦左右在烟花上的平均花费是600-700克朗（约合420-490元人民币）。

瑞典只有年满18岁才可以

购买、销售或燃放烟花

瑞典法律规定，只有年满18岁的人才可以购买、销售或者燃放烟花。以任何方式向18岁以下的人提供烟花都是违法的。如果你想要放炮仗（这种只发出很大响声的产品）或者使用带棒的火箭（即烟花火箭）是需要接受特殊的培训并且获得许可之后才可以的。

具体什么地方什么时间是可以放烟花的，什么地方什么时间是不能放烟花的，是由每个城市的市政府规定的。一般来说，大多数城市都是允许新年夜在任何地方放烟花的，当然燃放的人自己需要注意不要出危险，也不要破坏他人的财产。新年夜之外的时间是怎么规定的，需要查看自己所在城市的规定，不能一概而论。 文/Arwen

比利时

遇到大风天气，绝大部分地区禁止燃放烟花

2023年跨年夜，比利时出现恶劣天气，并伴有强阵风, 越来越多的城市发布了禁止燃放烟花爆竹的禁令。东佛兰德省全省禁止私人在跨年夜燃放烟花爆竹。夜间接近零点时风会很大，预测阵风将达到每小时80公里，可能会导致烟花不受控制地飞扬。

因跨年夜前后的大风天气

多省实施了禁止燃放烟花爆竹令

为了防止故意破坏和轻微纵火，布鲁塞尔实施了烟花禁令；

在佛兰德布拉班特省，各市政府已经实施了禁令；

在安特卫普省省长凯西·贝尔克斯呼吁与安全部门协商后，目前几乎没有哪个市政府允许燃放烟花爆竹；

与西佛兰德省一样，林堡省暂时没有全面禁止燃放烟花爆竹；

在沿海省份，几乎有一半的城市在除夕夜禁止燃放烟花爆竹。有几个城市和城镇禁止燃放烟花爆竹，其中包括罗埃斯拉尔、伊普尔、科特赖克、迪克斯穆德、尼乌波尔特、科克西德、德潘纳和波佩林格。

在奥斯坦德，一切暂时按计划进行，市长说：“任何烟花禁令都要到本周末才能决定，布鲁日的决定尚不明确。”

在梅赫伦等一些城市，烟花表演被无人机表演所取代，但由于强风，此类演出可能会被取消。

东弗拉芒省省长卡琳娜·范考特表示：“在这样的天气条件下，燃放烟花爆竹特别容易发生意外，尤其是对于没有接受过燃放烟花、爆竹培训的人来说；专业烟花是允许燃放的，因为有严格的安全措施，但如果天气情况不允许，各地区仍可以自行决定是否允许燃放烟花。”

范考特省长说：“这样的省级禁令具有明显的好处：各地规则相同。在1月2日之前，禁止私人在公共领域携带烟花。”

跨年夜是否允许燃放烟花爆竹

要看有没有市长的许可证

一小部分区域可以在没有许可证的情况下燃放，但可能只能在特定时段燃放；还有一小部分区域只有在获得市长许可证的情况下才允许燃放；而绝大部分区域是不允许燃放的，或只能由专业人员燃放或在特定活动期间燃放。

而在与比利时接壤的荷兰，有关大风天气是否允许燃放烟花的规定很明确：风力必须低于每秒9米（约每小时32公里）才允许燃放烟花，如果风力超过规定，无论如何都禁止燃放，专业烟花也不例外。

有烟花店老板称虽然有禁令

但烟花销量还是很好

安特卫普已经禁止燃放烟花爆竹，但不是每个人都会遵守禁令，导致有些放烟花者或旁观者严重受伤，比如被烧伤、断肢或听力受损，动物也会被巨大的爆炸声吓坏。另外，由于风的影响，火炬可能会飞向错误的方向，最终进入烟囱或屋顶，以前，烟花曾引起屋顶火灾。

斯特凡·弗兰克斯在贝林根经营着一家烟花店，他说：“今天，我们建议所有顾客不要购买火箭，因为它们在大风中最危险。但我不太理解人们的想法，尽管媒体发出了警告，店里仍然异常繁忙：我们所有的焰火箭都卖光了。”

文/云姐姐（现居比利时） (资料来源Het Nieuwsblad)