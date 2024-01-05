男子脑梗住院 朋友日夜不离照顾40余天

近日，一则河南男子突发脑梗，好兄弟照顾其40多天的视频在网上引发关注。视频中，好兄弟为生病男子按摩、擦身体、穿衣服，悉心照顾让网友感动。昨日，视频中的这位好兄弟申先生告诉北京青年报记者，收到朋友突发脑梗的消息，他决定照顾他，从11月23日至今40多天里，基本上每天都住在医院。申先生说，朋友没有结婚，父母均已去世，只有一个60多岁的叔叔。“他在我生活低迷时帮助过我，现在他无依无靠，我也应该帮助他。”

男子突发脑梗昏迷住院朋友得知病情后来照顾

申先生今年28岁，是陕西榆林人。他告诉北青报记者，其患病的朋友姓徐，是河南驻马店人，今年36岁，父母均已去世，他没有结婚，也没有妻子孩子，近些年一直自己一个人居住。“11月12日晚，我这个朋友在卫生间晕倒，被到家里找他的朋友发现并送往医院，做完手术后进了重症监护室。”

这些情况，申先生是通过徐先生60多岁的叔叔了解到的。徐先生住进重症监护室几天后，11月18日，他接到徐先生叔叔的电话，说徐先生出事了。“我当时就决定去照顾他，但当时他还在ICU，见不到人，另外考虑到我从陕西到河南比较远，他叔叔让我等他出ICU再过去。”

申先生告诉北青报记者，11月23日，他得知朋友出了ICU，就第一时间赶到医院去照顾他。“刚过去的前几天我住在酒店，两三天后了解了他的病情、熟悉了医院的情况，我就直接住进了医院，全天候照顾他。”

在医院已照顾40多天“对得起自己的心就行”

申先生说，徐先生之前在开封清明上河图景区工作，自己则是一名个体工作者，得知好友患病的消息就暂时放下了自己的工作。“我觉得他是个挺可怜的孩子，他的亲叔叔年龄也比较大了，照顾他不太方便，我就想着赶紧过来照顾他。”申先生表示，对于他的这个决定，家里人一开始并不知道，这几天知道后，也都表示很理解。

申先生告诉北青报记者，他在医院目前已经住了40多天，每天都会照顾徐先生的生活起居，“早晨起来，我帮他洗脸擦身体，然后给他看一下尿垫是否有小便，再去换尿垫，如果有大小便就帮他解决。他喝的药需要磨成粉，也是由我来帮他磨成粉末。”

看到申先生的行为，网友对其有赞美也有怀疑。申先生坦言，“网上很多人说我特别好，也有人怀疑我的动机。对于这些评价，我都无所谓，只希望我朋友快点好起来。我做这些就是力所能及地做我该做的事，对得起自己的心就行了。”

“在我生活低迷的时候，他曾照亮了我的生活”

不少网友都疑惑，申先生为何能为朋友做到如此地步？对此，申先生说起了两人的相识经过。三年多前，他和徐先生在一次公益活动上认识，“后来我又来了几次开封，一来二去，我们俩就越来越熟了。”

谈到徐先生，申先生话语中都是赞美。“他是一个特别阳光的人，不管是工作中还是私下和朋友见面，他都特别开朗，特别爱笑。因为父母走得早，他也特别独立，可以独立完成的事情不会依靠朋友帮忙。但是他一直见不得身边受苦的人，别人有困难，都会伸出自己的援助之手。”

申先生觉得，朋友帮助过他，他照顾朋友也是遵从自己的心。“在我生活低迷的时候，他照亮了我的生活。他现在无依无靠，我就应该来帮助他。” 文/本报记者 戴幼卿 实习生 方萌