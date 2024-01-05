北京市110家三级医院实现医保移动支付

本报讯（记者 蒋若静）一段时间以来，北京市以政务服务平台“京通”小程序为依托，全力打造“健康服务”模块，建成全市统一预约挂号平台，覆盖270家二级以上医疗机构。为进一步改善群众就医体验，近日，“京通”小程序功能再升级，110家三级医院全部实现医保移动支付、检验检查报告在线查询、医疗影像在线查询等功能，疫苗接种功能新入驻，互联网医院功能再添新医院。此外，“京通”小程序、市属医院小程序和App正式上线医疗收费电子票据，让群众看病就医更加便捷。

为解决群众排队缴费不便问题，平台持续扩大医保移动支付覆盖医院范围，目前本市110家三级医院已全部实现医保移动支付。北京医保患者通过“京通”小程序（支付宝端、微信端），即可进行预约挂号费、门诊费用医保线上支付，医保报销费用在线结算，同时“京通”小程序（支付宝端）也可为家人代付，实现预约挂号、缴费、医保报销等全流程掌上办理，让看病就医更加顺畅便捷。

目前，110家三级医院已全部实现检验检查报告和医疗影像共享查询，患者可及时收到报告生成提醒，通过微信、支付宝、百度进入“京通”小程序“健康服务”模块，点击“报告查询”，便能查询、下载检验检查结果，不仅可以自查，还支持他人代查，无需排队打印报告和携带传统胶片。

为持续改善线上问诊服务，依托“京通”小程序，全市统一的互联网医院服务平台新增北京儿童医院。目前已有12家互联网医院入驻该平台，实现“多医院、一入口”。患者通过“京通”小程序“健康服务”模块，点击“互联网医院”，即可访问入驻平台的医疗机构，一站式享受线上问诊、开处方、药品配送到家等服务，让线上问诊更加便利。

为满足群众疫苗预约服务需求，平台新增“疫苗接种”服务功能，通过 “京通”小程序“健康服务”模块，点击“疫苗接种”，既可预约儿童免疫接种，也可预约新冠疫苗和流感疫苗接种，接种记录随时查看，接种地点自由选择，让疫苗预约服务更加科学。

医疗收费电子票据和纸质票据具有同等法律效力，是患者就医缴费后办理医疗费用报销的法定凭证。目前，本市22家市属医院已正式上线医疗收费电子票据，患者就诊缴费后可通过“京通”小程序（“我的票据查询”）、医院小程序和App，直接查看医疗收费电子票据，随时下载打印，减少排队等候。同时，为满足患者多样化需求，医院仍提供现场纸质票据打印服务。

为更好地了解群众需求，该平台坚持每月开展一次“用户体验官”活动，收集各类建议40条。根据体验官提出的意见建议，进一步优化了常用医院及科室收藏、医院地址地图导航、常用就诊人与历史就诊人设置、简化绑定就诊人信息等服务功能，平台的便捷性和友好性持续提升。

市卫健委相关负责人表示，下一步将以群众健康需求为导向，继续推动医疗机构数据互联互通，努力实现二级以上医院医保移动支付、检查检验结果互认和影像共享，扩大互联网医院服务平台覆盖范围。同时，还将继续开展“用户体验官”活动，欢迎广大市民一起参加用户体验，提出宝贵意见建议，助力平台功能优化，医疗服务持续改善。