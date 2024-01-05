同仁医院托管门头沟区医院

本报讯（记者 蒲长廷）同仁医院管理团队将进驻门头沟区医院，双方采取“区办市管”的合作模式共建区域医疗中心。1月3日，门头沟区政府与北京同仁医院签订《关于北京市门头沟区医院委托管理合作协议》，首期托管时限为5年。

此次合作采取“区办市管”托管模式，双方将共同组建“门头沟区医院管理委员会”并制定议事规则，研究解决门头沟区医院创新发展和管理中出现的疑难问题。同仁医院将全面负责门头沟区医院的学科建设和人才培养，医疗、教学与科研管理和日常经营管理，逐步提升门头沟区医院在医疗技术、医疗服务、医院管理、科学研究、教学等各方面的综合能力，重点提高其对辖区内常见病、多发病、慢性病及危急重症的救治能力，让老百姓在家门口就享受到同仁医院专家的优质医疗服务。

此外，双方还将积极探索构建紧密型医疗联合体机制，同仁医院发挥市级医院的辐射带动作用，以门头沟区医院为区域医疗中心，社区卫生服务中心为基础网底，构建较为完善的区域医疗服务体系，逐步助力健全覆盖区域全人群、全生命周期和全链条的健康服务体系，推动建立分级诊疗模式，逐步实现医疗同质化管理。

下一步，门头沟区将不断加强财政投入，优先支持医疗卫生人才队伍建设，积极推进新的区域医疗中心建设，共同打造门头沟医疗卫生改革新亮点，为百姓带来更多福祉。