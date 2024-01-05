国家医保局：2023年累计约谈企业23家 约谈药品平均降价超40%

人民网北京1月5日电 （记者乔业琼）据国家医保局官网消息，针对少数企业部分药品垄断控销、虚增成本、以缺逼涨等问题，国家医保局持续强化药品价格常态化监管，综合运用监测预警、函询约谈、信用评价、信息披露等手段，有力有效处置一批通过虚抬原料药价格、倒逼制剂价格上涨等问题，2023年累计约谈企业23家，涉及30个品种，约谈药品平均降价超40%。

2023年上半年，有关部门发现上药第一生化涉嫌与武汉汇海医药、武汉科德医药、湖北民康制药等3家企业合谋虚增原料药成本数百倍，同时将涉案药品注射用硫酸多黏菌素B挂网价格虚抬至2303元/支以上，以高于国外售价数十倍的不合理高价在国内销售，在短短5年时间内实现年销售金额至40余亿元，获取巨额不当利益。

接到相关部门移交问题线索后，为避免不合理高价持续损害患者合法权益，国家医保局提前介入，于2023年6月首次约谈上药第一生化。经提醒告诫，企业承诺先行将各地注射用硫酸多黏菌素B挂网价格从每支2303-2918元降至每支270元，并承诺后续根据调查情况和原料药真实采购情况进一步降低挂网价格。近日，相关违法违规行为查实后，国家医保局第二次约谈上药第一生化，督促履行价格整改承诺。两次约谈后，注射用硫酸多黏菌素B挂网价格进一步降低至123元/支，累计降幅达95.8%以上，按2022年用量测算，仅该药品预计每年可减少用药费用超38亿元。

目前，国家医保局正在积极推进有关部门移交的部分药品耗材制造成本与售价差异大问题的整改工作，同时针对部分药品在不同省份间存在不公平高价、歧视性高价问题，组织开展省际间价格协同规范治理，促进区域间价格公平诚信、透明均衡，推进建立医药领域全国统一大市场，增进市场公平竞争，努力为人民群众把好用药价格关。