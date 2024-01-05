【光明时评】喜看文旅消费“开门红”

2024年元旦假期，全国旅游市场迎来“开门红”。根据文化和旅游部数据中心的测算，元旦3天假期，全国国内旅游出游1.35亿人次，同比增长155.3%；实现国内旅游收入797.3亿元，同比增长200.7%，较2019年同期增长5.6%，充分表明我国居民消费的巨大潜力，为经济预期的改善和全年经济上行趋势奠定了坚实基础。

元旦假期的旅游消费热潮，折射文旅市场持续升温。从经济学角度看，预期是影响经济表现的重要因素，两者之间存在明显的正相关关系。一般而言，对未来发展的预期越强，各市场主体对经济发展的信心就越足，由此产生的投资与消费规模和强度也就越高，发展动能也会随之增长。近年来，相关部门制定并出台了一系列有力政策，通过丰富优质旅游供给、完善综合监管机制、提升公共服务效能，极大改善了社会预期，不断为市场主体的发展信心和预期的增强注入动能，为宏观经济持续恢复向好提供了有力支撑。

本轮文旅消费的火爆表现并不是暂时的，将在今年乃至更长一段时间内延续下去。首先，从过程看，文旅消费包含衣、食、住、行、娱等多方面的消费类型，涉及领域多、行业多、从业人员多，大量的市场主体都能从中直接获益，这对提振广大市场主体的发展信心和改善整个社会预期具有直接的促进作用。其次，文旅消费的火爆体现了人民群众日益增长的美好生活需要，反映了整个社会消费心理的转变和人们对精神享受追求层次的提高，具有常态性、可持续性。再次，在大量不同类型的经济指标中，文旅消费表现对经济形势具有明显的先行指引作用。从宏观层面看，本轮元旦假期火爆的旅游消费，会极大提高各地和相关领域市场主体对旅游行业的重视程度和对文旅基础设施的投资力度，有效助推经济发展；从微观层面看，旅游消费的火爆也表明居民消费行为和习惯出现了变化，充分释放消费需求。

文旅市场的火爆，也彰显着我国经济活力强劲迸发。文旅消费与宏观经济长期存在密切关系。无论是国家层面还是地区层面，文旅市场的景气程度往往与经济指标的走势呈高度一致态势。一方面，2023年以来，我国的旅游市场进入了快速复苏阶段，各重要节假日的旅游数据呈现明显的“节节高”趋势，与季度经济增速的变化基本保持一致。相关数据显示，2023年“五一”假期，全国国内旅游出游合计2.74亿人次，按可比口径恢复至2019年同期的119.09%，实际国内旅游收入1480.56亿元，同比增长128.90%，与之呼应，我国2023年二季度GDP同比增长6.3%。到了2023年中秋节、国庆节假期，国内旅游出游人数8.26亿人次，按可比口径同比增长71.3%，实现国内旅游收入7534.3亿元，按可比口径同比增长129.5%，从环比看，我国2023年三季度GDP也增长1.3%。到2024年的元旦假期，文旅市场的火爆和经济上行的态势持续交织，折射出我国经济韧性强、潜力大、活力足的特点。

另一方面，从旅游市场的地区表现看，各地旅游市场所迸发的巨大活力也直接体现了我国经济发展的潜力。2023年以来，我国的旅游市场接连不断地涌现出一大批热门景点，多个城市陆续成为网红城市。从2023年的重庆、长沙、淄博、贵阳，到2024年元旦假期被南方人“占领”的哈尔滨等城市，都吸引了大量游客前往并创造了不菲的经济效益。以哈尔滨为例，在3天元旦假期里，哈尔滨累计接待游客304.79万人次，实现旅游总收入59.14亿元，游客接待量与旅游总收入均达到了历史峰值。不仅如此，这些城市还充分借此机会，系统优化城市营商环境、精心塑造城市形象，提高了对优质要素和企业的吸引力，极大增强了城市的发展能力和竞争能力。

旅游消费市场在2024年年初的“开门红”已为全年经济工作开了一个好头。未来，我们应以更加奋发有为的精神状态，抓住这一机遇，发挥自身的积极性、主动性、创造性，在贯彻落实党中央关于经济工作的决策部署的过程中，努力将旅游消费市场的“开门红”转变为全年经济工作的“门门红”。

（作者：蔡之兵，系中央党校〔国家行政学院〕习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员）