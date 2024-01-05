把细胞基因领域“金名片”擦得更亮

一枚小小的微流控芯片，不仅让技术人员能在短时间内完成12项癌症标记物检测，也推动着癌症早期筛查费用从几万元降低到了如今的几百元。

这枚芯片运用的是国家级专精特新“小巨人”企业——济南磐升生物技术有限公司（以下简称“磐升生物”）自主研发的新技术。1月2日，记者在该企业采访时了解到，该技术已被列入国家科技重大专项。

在再生医学赛道上，这不是济南高新区企业创造的唯一新场景。

再生医学，也称细胞治疗，旨在修复或替换人体内受损细胞、组织和器官。布局再生医学赛道，济南高新区如今已经打造了一条全产业链，集齐了细胞采集与贮存、细胞技术及产品开发、细胞移植与治疗、细胞制备与生产等上下游企业。

肝硬化“可逆了”，小白鼠“长头发了”

如果把人体比作一栋大楼，细胞就是砖瓦。专家们发现，细胞可以成为治疗疾病的手段，细胞治疗应运而生。

眼下，山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司（以下简称“齐鲁细胞”）副总经理、研发总监谭毅博士和同事们正在做的便是在细胞储存、应用、衍生品开发上发力。简而言之，他们制造细胞作为“炮弹”，交给医生，帮助患者清除“病灶”。

在临床上，肝硬化不可逆。但当为患者注入活的干细胞之后，肝硬化变得“可逆了”。其中的干细胞便来自齐鲁细胞研发的“人脐带间充质干细胞注射液”。谭毅强调，这是山东首款申报并已受理的利用干细胞技术治疗肝硬化的药品。

据了解，济南高新区拥有近300家细胞基因类企业，主要集聚在济南高新技术创业服务中心。这些企业身怀绝技，成为各自细分领域的“小巨人”企业。

赤裸裸的小白鼠长出人类的浓密头发，这为“秃顶”人士找到了治疗线索；在体外培养出带有活性细胞的人工皮肤，烧伤患者再也不用为植皮手术发愁……距离齐鲁细胞十分钟车程的磐升生物制造着上述神奇场景。

磐升生物副总裁张巨鹏告诉来访的记者：“我们从皮肤组织中分离出皮肤干细胞，在体外进行培养和扩增，将皮肤干细胞移植到创伤处再生出新的完整皮肤。再生的皮肤几乎与正常皮肤无异。”

将皮肤再生与修复技术打造成“王牌”，磐升生物的科研人员用了十年。

比黄金还贵重的“病毒”，背后是独家技术

虽然同处细胞与基因领域，但与齐鲁细胞、磐升生物在细分的再生医学赛道上的打拼不同，山东维真生物科技有限公司（以下简称“维真生物”）在生物制剂赛道上闯出了名堂。

维真生物专注的领域与“病毒”有关。在维真生物副总经理周庆峰的眼中，“病毒”比黄金还贵重。采访过程中，周庆峰向记者展示了公司制备的4支腺相关病毒。它们外形平淡无奇，区区4毫升，价值却近5万元，比黄金还贵重。

维真生物与之打交道的“病毒”，并非常人眼中的病毒，而是一种载体，是用来递送基因的常用工具。

在维真生物车间内，多台超低温保存冰箱吸引了记者的注意。这些冰箱温度常年恒定在-80℃左右，腺相关病毒、慢病毒、腺病毒等产品便存储于其中。

腺相关病毒是目前人类发现的一类结构最简单的单链DNA缺陷型病毒，由于安全性好、宿主细胞范围广等特点，被广泛应用在基因治疗和疫苗研究中。但很多实验室不具备这一制备平台，更不掌握相关包装技术。

“我们的拳头产品就是腺相关病毒，可以提供病毒的定制包装服务。病毒纯度好、滴度高，满足了科研人员需求。”周庆峰介绍，目前，他们已与全球数千家科研院所展开了合作。

从无到有，从弱到强，在济南高新区，这些在细胞与基因领域内研究的企业苦练内功，并从环境中汲取营养，最终成长为“小巨人”。

不久前，济南高新区出台了山东首个细胞治疗产业创新发展措施，从增强产业科技创新能力、提高产业临床研究转化、培育产业发展动能、加强产业保障体系等四个方面制定了14条创新政策，推动济南细胞治疗产业高质量发展。