直播预告：拒做“胖墩墩”！专家教你科学减重

健康，连着千家万户的幸福，关系国家民族的未来。为了进一步增强全民健康意识，让权威实用的健康科普知识深入人心，人民好医生客户端特别推出“医路陪伴 健康跨年”人民好医生名医科普系列直播（元旦专场）。

体重是评估人体健康营养状况的重要指标。随着生活品质的提高，大家越来越注重追求健康的体型管理。不少人不断地尝试着曲折减肥之路，各种减肥方式层出不穷。那么，什么因素会引起体重的变化？怎样科学地减重？哪些人适合做减重手术？

1月4日14:00，首都医科大学附属北京世纪坛医院副院长张能维将做客人民好医生客户端直播间，向广大网友分享健康体重的相关科普知识，欢迎届时收看。

专家简介

张能维，首都医科大学附属北京世纪坛医院副院长、肥胖与代谢病中心首席专家，教授、主任医师、博士生导师。国家级内镜技术培训中心主任，国家远程医疗与互联网医学中心超重与肥胖诊治专委会联席主任委员，国家卫健委减重代谢外科能力建设委员会委员，中国医师协会肥胖及糖尿病专业委员会副主任委员。

如何收看直播：

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