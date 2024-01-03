直播预告：关于结直肠癌，你应该知道的事儿

近年来，随着生活水平的不断提高，大众的饮食结构发生变化，高脂肪、高蛋白食物增多，粗粮和多纤维食品摄入减少，导致粪便在肠道中停留时间过长，产生更多毒素，加重肠道负担，从而诱发结肠炎、结肠癌等一系列疾病，影响着人们的工作与生活。

2024年1月4日15:00至16:00，首都医科大学附属北京友谊医院胃肠外科主任医师姚宏伟、首都医科大学附属北京友谊医院胃肠外科主治医师杨正阳将做客直播间，就结直肠肿瘤筛查等相关问题进行交流分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

姚宏伟，首都医科大学附属北京友谊医院胃肠外科主任医师，国家消化系统疾病临床医学研究中心，普外分中心胃肠外科副主任。中华医学会肿瘤学分会第九届青年委员会委员，中华医学会外科学分会第十六届青年委员会委员，中华医学会外科学分会结直肠外科学组委员，中华外科青年医师学术研究社结直肠外科研究组副组长，中华消化外科“菁英荟”结直肠外科学组组长，中国医师协会外科医师分会MDT专业委员会青年委员会副主任委员，中国医师协会肛肠医师分会大肠肿瘤专业委员会委员，中国医师协会肛肠医师分会转移肿瘤专业委员会常委，中国抗癌协会大肠癌专业委员会肝转移学组委员。

杨正阳，首都医科大学附属北京友谊医院胃肠外科主治医师，主持国家自然科学青年基金，首都医科大学临床专科学院（系）培育基金、首都医科大学自然基金等项目，北京友谊医院优秀博士毕业生，北京友谊医院“种子计划”人才计划，中国医疗保健国际交流促进会转移肿瘤治疗学分会副秘书长。

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