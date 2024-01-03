直播预告：做梦代表没睡好吗？中医专家教你“管好”睡眠

健康，连着千家万户的幸福，关系国家民族的未来。为了进一步增强全民健康意识，让权威实用的健康科普知识深入人心，人民好医生客户端特别推出“医路陪伴 健康跨年”人民好医生名医科普系列直播（元旦专场）。

充足的睡眠、均衡的饮食和适当的运动，已成为国际社会公认的三项健康标准。然而随着生活节奏加快、社会压力加重，睡眠问题成为越来越多人的“心头大患”。你是否也在被睡眠问题所困扰？长期睡眠不足有哪些危害？在日常生活中，该如何拥有高质量的睡眠？1月4日14:00，北京中医药大学东方医院党委副书记、中华中医药学会心身医学分会主任委员郭蓉娟将做客人民好医生客户端直播间，向广大网友分享睡眠的相关科普知识，欢迎届时收看。

专家简介：

郭蓉娟，主任医师，教授，博士生导师，博士后合作导师，首都名中医，北京中医药大学东方医院党委副书记，世界中医药学会联合会心身医学专业委员会会长，中华中医药学会心身医学分会主任委员，北京中医药学会心身医学专业委员会主任委员，中国卒中学会中西医结合专业委员会副会长，中华医学会心身医学分会委员等。

擅长：中西医结合、药物与心理结合以及综合防治心脑血管疾病、焦虑、抑郁、失眠、青少年情绪行为障碍、头痛、眩晕、记忆力减退、痴呆、癫痫、帕金森病、重症肌无力、多发硬化及肿瘤相关疲乏、失眠、抑郁等多种复杂疑难疾病。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP。

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。