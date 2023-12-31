直播预告：向宫颈癌说“不”！专家支招守好女性健康防线

健康，连着千家万户的幸福，关系国家民族的未来。为了进一步增强全民健康意识，让权威实用的健康科普知识深入人心，人民好医生客户端特别推出“医路陪伴 健康跨年”人民好医生名医科普系列直播（元旦专场）。

宫颈癌是在女性中最常见的恶性肿瘤之一，由于其发病率高，早期症状隐匿，被大家称为“沉默杀手”。其实，宫颈癌并不可怕，关键在于早筛早治。宫颈癌会对身体健康造成哪些危害？宫颈癌的病因是什么？该如何预防？1月1日14:00，中华医学会北京分会秘书处书记、秘书长，北京医学会秘书长，首都医科大学附属北京妇产医院原副院长王建东将做客人民好医生客户端直播间，向广大网友分享宫颈癌的相关科普知识，教大家守护好女性健康。

专家简介

王建东，主任医师，教授，博士生导师，中华医学会北京分会秘书处书记、秘书长，北京医学会秘书长，首都医科大学附属北京妇产医院原副院长，中国医院协会妇产医院管理分会副主任委员等。

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