上海用“新处方”及时缓解“儿科就诊难 住院难”

近期，以流感、肺炎支原体感染为主的急性呼吸道传染疾病较为活跃，上海全市各大医院呼吸科，特别是儿科诊室接诊量增大。近日，记者在复旦大学附属金山医院走访时看到，儿科诊室内排满了前来就诊的小患者和家长。然而与其他医院有所不同的是，这些初诊的家长手上都拿着一份化验单。“本来就是挂好号要等医生开单子再去检验，现在就可以直接先检验好然后拿给医生看。”带孩子前来就诊的郭女士介绍说。

家长手上拿着一份提前做好检验的化验单等候就诊。张践摄

原来，这是医院为缓解儿科门急诊等候时间长的问题，首次推出的“诊前检验”便民服务，复旦大学附属金山医院儿科主任谢利剑介绍，这大大减少了患儿和家长的往返次数和候诊时间。“包括一些血常规、支原体抗体以及甲、乙流的检测，在患儿面诊医生之前，我们已经给他做了这么一个诊前检测，平均可以缩短就医时间大概约45分钟到1个小时左右”。

此外，医院儿科门急诊、检验科、药房、放射科等关联科室都加班加点，延长服务时长。门诊窗口关闭时间由下午5点延长到晚上10点，病房医生在门急诊接诊量剧增时也会及时支援。如今，“中午连一连，晚上延一延，周末不休息，你呼我就到”成了全院医护人员熟记的顺口溜。医院门诊办公室主任张洁介绍，最近，医院还增设了志愿者导医服务，帮助患儿及家长使用门诊自助终端以及诊前检验引导，维持高峰时间段诊室秩序。

为解决支原体肺炎等患儿住院、入院等待时间长等问题，医院还结合实际进行了病区调整，快速完成医护团队组建、设备调配等工作，扩充原有儿科病房，开放床位从原来的18张增加到29张，扩容补液位从29个增加到50个，根据实际情况可以弹性扩容到65个补液位。

社区卫生服务站里的医生正在给前来就诊的患儿进行小儿中医推拿。张践摄

目前，上海市金山区区级、镇级、社区医院都各自在探索新做法。亭林医院的儿科诊室原本设置在门诊三楼，患儿上下楼不方便，候诊空间狭小且等候时间较长。医院一楼腾挪出空间开辟儿科诊室，并新增了对口的挂号收费处。医院副院长孔祥东介绍，医院还启动了“5+2”、中午连续开放的门诊工作模式。“通过这次调整我们的儿科诊间增加了三个点位，整个区域面积增加3.5倍，包括候诊区域环境也是有所改善，更加舒适”。

医生主动下社区，到家门口问诊，小小卫生服务站里搞起中医小儿推拿。上海市金山区卫健委主任张海涛介绍说，将尽一切可能为孩子们撑起抵御病毒的“防护伞”，守护健康。（张践 朱奕）