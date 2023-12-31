首届中医药发展论坛举行 专家共议中医药高质量发展

日前，首届中医药发展论坛暨国医名师走进中国药谷系列活动举办。各位中医专家以“医药圆融 产业大兴”为主题共议中医药高质量发展。

国医大师、中国中医科学院学部委员唐祖宣教授进行了开场主旨演讲。他以《温阳法的临床应用》为题介绍温阳学说，既本于仲景之辨证论治，又有所创新，突出强调了阳气在维持人体生命活动中的重要性，主张以阳气为主导的“阳主阴从理论”，辨证时着重辨别阴阳，用药多为姜附之类温热剂。此外，他阐述了温阳法在心脑血管等疾病治疗上的临床应用。通过益气化瘀、温阳益气、清热解毒等法，治疗血栓闭塞性脉管炎、静脉血栓形成、糖尿病性坏疽、动脉硬化闭塞症等。

中医药产业发展重在传承和创新，国医名师和名老中医代表着当前中医学术和临床诊疗的最高水平，他们的学术思想和临证经验对于中医药传承创新具有重要意义。活动现场，北京市中医管理局副局长、二级巡视员李德娟，大兴区委常委、副区长安学军分别向唐祖宣、张铁忠、冯建春、高彦彬四位国医名师颁发“中国药谷专家顾问”聘书。

中医药是中华民族的伟大瑰宝。近年来，国内中药创新研发活力显著增强，中医药产业创新发展正迎来新的机遇期。有“中国药谷”之称的大兴生物医药产业基地紧抓机遇，积极对接中医药创新资源，加强产学研医协同创新，营造园区中医药产业交流沟通氛围，打造中医药产业传承创新和发展的沃土。

在发展产业的同时，大兴医药基地也在大力弘扬中医药文化。同仁堂知嘛健康“零号店”创建了中医药的新消费场景，提升了中医药在年轻人中的影响力。此外，北京中药炮制技术博物馆、中医药文化园项目作为弘扬中医药文化、传播中医药知识的重要科普阵地，向广大市民免费开放。中国药谷正在成为北京中医药文化的“新名片”。（记者 李双南）