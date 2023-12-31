应对呼吸道疾病 基层“哨点”如何让民众就医更方便？

近期，国家卫健委召开新闻发布会介绍冬季呼吸道疾病防治有关情况，会上提到进入秋冬季以来，城乡居民特别是儿童医疗卫生服务需求明显增加，基层医疗卫生机构在对患者提供诊疗特别是儿科诊疗服务、分诊分流、重点人群健康管理等方面继续发挥着重要的基础保障和服务作用。

中新社记者近日走进杭州市余杭区第二人民医院(下称余杭二院)，了解基层医疗卫生机构在此轮呼吸道疾病中如何更好发挥“哨点”作用，更好为民众提供就医便利。

余杭二院内，医生正在接诊。肖健 摄

基层医疗卫生机构是基本医疗服务和公共卫生服务的双网底，强基层始终是卫生健康工作的重中之重。截至2022年底，国内建有各类基层医疗卫生机构近98万个，卫生人员超过了450万人，基层医疗卫生网络基本实现全覆盖。

此前国家卫健委曾提出，要求辖区综合医院儿科与基层机构对接，安排人员到基层出诊并加强带教指导，分流患者。余杭二院副院长包贯虹告诉记者，对儿童而言，呼吸道感染的临床症状主要为咳嗽、发热，如患儿的症状比较轻，且精神状态良好，尽可能应选择就近的基层医疗机构去诊疗。

目前，余杭二院系杭州城西区域唯一一家提供24小时不间断接诊发热儿童的基层医疗机构。“医院目前开设了两个儿童发热门诊的诊间，因为儿童的治疗和管理比成人要复杂得多，因此我们也不断充实人手力量，服务好儿童患者。”包贯虹说。

余杭二院副院长包贯虹接受记者采访。肖健 摄

做好分级诊疗、畅通转诊渠道，亦是基层医疗机构作为“哨点”的核心工作之一。包贯虹称，若涉及患儿住院，该医院下属的各分院将通过医共体双向转诊平台联系总院，及时上传患儿信息，总院将根据患儿病情安排床位住院与进一步治疗。

此时，社区卫生服务中心(医共体分院)会先做初步的诊断与处理，如果患者确诊为肺炎等较为严重的疾病，还需观察(判别)病情的轻重，来决定是否转诊至总院进行住院治疗。

“其实不仅仅是平台上的转诊，我们作为总院，也会直接与分院医生以及患儿家长做好电话对接，明确告知其具体来诊时间地点以及步骤。如果患儿经过总院专科治疗后病情稳定了，我们也会建议患儿家长回到就近的医共体分院进行后续的治疗和保健。”包贯虹说。

包贯虹提到，应对此轮呼吸道疾病过程中，余杭二院医疗物资储备是充足的。此外，面向成人患者，余杭二院实行“全院一张床”统筹机制，打通全院的所有床位，将需住院的患者安排至其他病区进行治疗。

患者在余杭二院内就诊。肖健 摄

“这样一来，呼吸科医生跟着病人走，病人不用跑，同时能及时地满足成人患者的住院需求。”包贯虹说，“尽管我们医院的业务用房上相对紧张，但尽量做到资源利用率最大化。我们会从百姓对便捷的医疗需求角度出发，让民众在家门口就能享受到优质的医疗服务。”

记者了解到，为了让患者看病就医过程更智能、更便捷，目前杭州市的市属医院与主城区52家社区卫生服务中心还组建了医联体，推出数字医联体服务，40%以上的市级医院专家号及普通号提前向基层下放，并打通市级医院床位资源，让患者不出社区就能实现“云入院”。（张煜欢 郭天奇）