安徽首个国家综合区域医疗中心开诊

12月30日，上海市第一人民医院蚌埠医院正式揭牌，全面开诊，首批来自上海市第一人民医院(简称上海一院)的十位专家开始坐诊，开启“蚌埠模式”。据悉，这是安徽省首个开诊的国家综合区域医疗中心。

上海市第一人民医院蚌埠医院是第五批国家综合区域医疗中心项目，由安徽省政府、蚌埠市政府、上海交通大学医学院、蚌埠医科大学四方合力打造，也是进一步补齐区域医疗服务“短板”、加快融入长三角“健康圈”的探索之举。

该项目依托蚌医二附院淮上院区为主体，占地324亩，最大容量床位3200张，设有现代化急救直升机停机坪及专属空中急救通道。建设之初，各方就提出管理、技术、品牌“三个平移”，最大程度发挥上海市第一人民医院优势和蚌埠医科大学第二附属医院作用。

作为安徽省首个综合性国家区域医疗中心，医院将重点围绕区域内迫切需求、外转患者较多的眼科、泌尿外科、骨科、普通外科、妇产科(生殖医学)等学科，以“大手拉小手”的建设模式构建“内-中-外”三环式的健康服务新格局，充分发挥国家区域医疗中心资源整合、价值放大的战略性功能，形成沪皖互通、广泛辐射的“全生态分级诊疗”，为区域内人民群众就近享受国家优质医疗资源提供便利。

据悉，两家医院的“牵手”有着深厚的渊源。1958年，为缓解皖北地区缺医少药的局面，上海第二医学院(现上海交通大学医学院)响应国家号召，援建了蚌埠医学院(现蚌埠医科大学)。时隔65年后，上海交通大学医学院附属上海一院、蚌埠医科大学第二附属医院成功申创国家区域医疗中心，再续前缘，将围绕精准医疗、科技创新、医学教育、人才培养等领域加深合作，携手并进。

项目申创以来，上海一院已派驻多批次医疗专家赴蚌埠开展诊疗、查房、教学、科研等业务工作，形成了“专家周周见”的工作机制；在蚌进行的系列高难度手术填补了区域技术空白，让更多患者享受到了与上海当地同质的医疗服务。

记者注意到，当天聘任的领导班子中，上海一院蚌埠医院总院长郑兴东是上海一院院长，执行院长李铮是上海一院院长助理，总会计师范卫东是上海一院财务处处长。（记者 吴兰）