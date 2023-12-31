江西首个国家儿童区域医疗中心二期项目开工 加快儿童大病防治体系建设

12月30日，江西省首个国家儿童区域医疗中心——重庆医科大学附属儿童医院江西医院二期项目正式开工建设。

建设国家区域医疗中心是中国为促进优质医疗资源扩容和均衡布局作出的重大决策部署，是减少患者跨区域就医、减轻患者负担、实现“大病不出省”的重大民生举措。

重庆医科大学附属儿童医院江西医院于2022年5月正式获批第三批国家区域医疗中心建设项目，由江西省人民政府依托江西省妇幼保健院，与重庆医科大学附属儿童医院合作共建。项目共分两期建设，一期于2022年12月22日开诊并挂牌江西省儿童医学中心，目前已平移儿科临床技术53项，其中6项填补江西省内空白，儿科诊疗业务基本实现全覆盖。

项目二期选址位于南昌市红谷滩区九龙湖南昌高铁西站旁，毗邻江西省妇幼保健院九龙湖院区，预计2025年底建成。该项目总占地137.95亩，总建筑面积24.7万平方米，总投资约15亿元，规划总床位1000张。

江西省卫生健康委员会党组书记、主任龚建平表示，国家儿童区域医疗中心(重庆医科大学附属儿童医院江西医院)建设，是减少患者跨区域就诊、减轻患者负担的民生工程，也是渝赣两地在卫生健康领域亲密协作、携手发展的有力证明，必将对加快江西儿童大病防治体系建设、提升儿童健康管理和儿童领域疑难危重症治疗水平发挥着重要的作用。

龚建平说，希望江西省妇幼保健院、重庆医科大学附属儿童医院江西医院在确保质量和安全的前提下，抢抓工程建设进度，推动项目早竣工、早运营、早见效，更好发挥辐射带动效应。希望重庆医科大学附属儿童医院聚焦儿童跨省就医重点病种诊疗需求，不断优化提升优质医疗资源布局，加快医院学科建设、团队培养、科研创新、技术平移，为江西打造一支带不走的高水平儿童医学人才队伍，更好造福赣鄱及周边省份儿童健康。

重庆医科大学附属儿童医院党委委员、纪委书记梁珂表示，该院将强化与江西省妇幼保健院的合作，强化对江西医院的支持，加大技术、品牌和管理平移，高质量推进医院内涵建设，真正实现优质医疗资源均衡布局，为广大患儿提供更优质全面的医疗服务，为早日建成全国具有一定影响力的国家儿童区域医疗中心项目医院而努力奋斗。（记者 吴鹏泉）