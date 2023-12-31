2027年底基本实现紧密型县域医共体全覆盖

国家卫健委等10部门日前联合印发《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》，从5个方面提出20条重点任务和要求，强调以城带乡、以乡带村和县乡一体、乡村一体，大力提升基层医疗卫生服务能力。到2027年底，紧密型县域医共体基本实现全覆盖。

推进县域医共体建设是推进健康中国和分级诊疗制度建设的有力抓手。近年来，我国医疗卫生服务能力整体提高，群众健康保障水平不断提升，但部分地区基层医疗服务能力与群众能够就近“看得好病”的期望还存在差距。

指导意见提出，根据地理位置、服务人口、现有医疗卫生机构布局等，组建由县级医院牵头，其他若干家县级医疗卫生机构及乡镇卫生院、社区卫生服务中心等组成的县域医共体。组建数量不搞“一刀切”，给地方留出了较大的自主空间。牵头医院一般为二级以上非营利性综合医院或中医医院。鼓励引导社会力量办医疗机构加入县域医共体。

指导意见从促进资源服务共享、提升重大疫情应对和医疗应急能力、拓展家庭医生签约服务、创新医防融合服务、提升中医药服务能力等5个方面，对提升县域医共体整体服务能力提出具体要求。其中，要求统筹建立县域内医学检验、医学影像、心电诊断、病理诊断、消毒供应等五大资源共享中心，统筹建立县域肿瘤防治、慢病管理、微创介入、麻醉疼痛诊疗、重症监护等五大临床服务中心。

根据指导意见，二三级医院要通过专家派驻、专科共建、临床带教等方式，提升县域医共体服务能力和管理水平。牵头医院要向乡镇（街道）常年派驻临床、管理人才，帮助解决基层问题，面向乡村开展巡回医疗。符合条件的公办村卫生室将逐步转为乡镇卫生院延伸举办的村级医疗服务点，实行行政、人员、业务、药品、财务、绩效等统一管理。

指导意见要求，到2024年6月底前，以省为单位全面推开紧密型县域医共体建设，到2025年底，力争全国90%以上的县（市）基本建成布局合理、人财物统一管理、权责清晰、运行高效、分工协作、服务连续、信息共享的紧密型县域医共体。（记者金振娅）