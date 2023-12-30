庄莉：关注食管癌防治 创新诊疗模式为患者带来更多获益

食管癌是世界范围内常见的消化道恶性肿瘤，却也是一种隐匿又凶险的疾病，因其早期并无明显症状，很多食管癌患者在确诊时已发展为中晚期。近日，云南省肿瘤医院姑息综合内科主任庄莉针对食管癌的发病高危因素、预防及治疗手段等相关话题作解答分享。她表示：“随着医学技术的不断发展，食管癌的诊疗手段和理念也在发生着变化，为患者带来更多获益。与此同时，也要强调预防的意义大于治疗，养成良好的生活、饮食习惯，主动规避食管癌风险。”

云南省肿瘤医院姑息综合内科主任庄莉。（受访者供图）

食管鳞癌和腺癌是食管癌的两种主要组织学亚型，其中我国患者以食管鳞癌为主。庄莉介绍说：“饮酒、吸烟、进食过烫食物等，这些都可能是食管癌的诱因。此外，还有一些地区居民喜食腌熏炭烤之类的食物，与当地食管癌的多发也有一定的相关性。不良的饮食习惯会反复刺激食管黏膜，引发食管的炎症，从而增加食管癌变风险。”

庄莉介绍说，食管癌早期症状通常不显著，表现为在吞咽粗硬食物时可能有不同程度的不适感觉，包括进食梗噎感、异物感。部分患者会有烧灼感，食物吞咽不通畅，吃一点食物就容易有饱胀感等。少数患者会有疼痛或胸痛等症状。食管癌典型的症状为进行性吞咽困难，先是难以咽下干的食物，继而是半流质食物，最后水和唾液也不能咽下。

“由于人们对食管癌的认识不充分，一些患者在出现早期症状的时候并不会太在意，因为部分食管癌患者会出现反酸、嗳气等胃病症状，患者甚至把食管癌当作胃病来治。致使在疾病诊断上出现偏差，最终错过最佳治疗时机。”庄莉说，“对此，需要我们临床医生、媒体等各界力量加强食管癌科普宣传，提高公众对食管癌的认知水平。我们希望大家能改变生活方式，戒烟戒酒、不吃过烫和不新鲜的食物，把烧烤换成炖、蒸煮等方式。在出现一些可疑症状时，及时前往医院就诊、筛查。胃镜是食管癌检查的常用方式。”

食管癌常用的治疗方式包括手术、放疗、化疗、分子靶向药物治疗以及免疫治疗等。庄莉介绍说，早期、局部晚期食管癌以手术治疗为主，对于不具备手术条件或手术预期不能达标的患者，临床上也会做一些转化。例如，在围手术期可以开展新辅助化疗或放疗来进行降期，在肿瘤缩小到满足手术条件之后再做手术；如果手术后考虑到患者有高危复发因素，会在术后通过放疗、化疗、免疫治疗等手段降低复发风险，尽可能地延长患者的无复发生存期。

“对于晚期患者，目前治疗获益相对比较有限，临床上会把放疗、化疗以及近年来发展迅速的靶向治疗、免疫治疗进行综合考虑，选择最佳的联合治疗模式。”庄莉说，“同时，通过多学科联合诊疗（MDT），我们会请影像、病理、外科、内科、放疗科等学科专家一起讨论，针对不同食管癌阶段的患者个体制定适合的综合治疗方案，让患者更多获益。”

“目前，食管癌相关的手术、放疗、化疗、免疫治疗等大多数已纳入到医保支付范围，有一部分已经进入国家药品集采目录，切实减轻了患者及家庭的就医负担。”庄莉补充说，“近年来，国产免疫治疗药物不断取得突破，改变了以往可能只有进口药可选的状况。我们有了既有国际认证、又有国内医保价格的更优选择，能够让更多患者用得上药、用得起好药。”

“随着人口老龄化的加剧，我国肿瘤的发病概率也在增加，大家要保持健康的生活方式，尽早进行疾病的早诊早治。面对肿瘤更要保持积极的心态，进行规范的治疗。目前在肿瘤领域，创新药物的研发推进给患者带来了更多获益，延长了患者的生存期，我们也希望更多、更新的一些药物惠及患者。同时，在强调全国的肿瘤同质化、规范化管理的基础上，希望未来能够做到精细化、个体化，针对每个患者制定最适合的治疗方案。”庄莉说。