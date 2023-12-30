年轻人“闯”进银发市场

参加“夕阳红”老年旅行团、吃社区老年食堂、穿“老年鞋”、上老年大学兴趣班……年轻人一次次地“闯”进银发消费场景，被网友调侃为“蹭老式消费”。

很多年轻人或许只是机缘巧合下的一次消费经历，却也有人在银发消费场景中找到了乐趣。27岁的柚子便是其中一个。大学毕业后，柚子成为一名自由摄影师。一个偶然的机会，她在地坛书市上看到了北京东城老年开放大学的招生广告，优质的课程、远低于市场培训的课程价格都让她心动。

“我从小就喜欢逛公园，和爷爷奶奶们坐着发呆，听他们弹着手风琴唱歌。”柚子说，这一次，她决定重返“大学”。

要问和老年人一起上课是怎样一种体验，柚子并不能给出答案。因为她所在的手风琴班里，年轻人占了半数以上。

她算了一笔账，一个学期9节课，每节课50元，一个学期只要450元。在市场上，成人小班的手风琴培训课程每节至少在200元左右，一对一的课程则更贵。相比较，因为有政府补贴，老年大学的课程教师资质好且收费较低，实在是划算。

据中国老年大学协会的数据，2023年，全国各级各类老年大学（学校）已达7.6万所，参加学习的学员达2000多万人。

如果说老年大学为柚子提供了一个学习的机会，何月则在老年旅行团里收获了更多感悟。

研究生毕业的何月与闺蜜一起毕业旅行，报了一个四天三晚的旅行团，团里大部分是退休老人。本以为注定是一场无聊的旅行，却让何月收获了意外的惊喜。

“老人们都很健谈，也很照顾我们，一直跟我们聊天，还分享水果、零食。其实，他们比我父母也大不了多少，但每次我和父母出来玩肯定会拌嘴。”何月说，自己觉得父母很难交流，这次参加老年旅行团却发现，只要沟通方式正确，与老人们还是能相处得很融洽。

这次旅行，老人们对生活的乐观深深感染了何月，为她这个职场准新人上了一堂生动的实践课。“有博主参加老年团是为了博眼球、蹭热度，现实中许多年轻人不会刻意去参加老年团，更多还是偶然经历或单纯觉得新奇有趣，当然，有的老年团确实很便宜。”何月说。

“蹭老式消费”意不在“蹭老”。究其根本，还是产品和服务抓住了年轻人的消费痛点，满足了年轻人丰富多元的消费需求，吸引他们“闯”进老年人消费场景。

首先是对高性价比的追求。老年大学、老年食堂、老年旅行团价格优势明显，老年大学、市民学校等机构的服务质量也有保障；其次是对精神需求的满足，老年大学、老年旅行团就像是年轻人的“桃花源”，可以让他们暂时远离工作压力和生活焦虑，满足自我提升、休闲放松社交的需求。

这也折射出年轻人消费理念的变化：消费更务实，更注重自我精神需求的满足，以一个理性经济人的角度看待品牌溢价，将消费重心转向学习、培训、健身及各种休闲活动上来。

“来咨询报名的年轻人越来越多，其实年轻人上得更多的是我们这儿的市民教育班，也就是过去的‘夜校’，并不是真正意义上的老年大学。”北京某职业大学工作人员说。

事实上，年轻人涌入老年消费市场并未形成规模，不会挤占老年人消费资源，反而会为“银发经济”注入新的活力。在一起交流、学习、互动的过程中，年轻人舒缓了精神压力，老年人也收获了陪伴和关怀，为对方提供的情绪价值让两个群体更加和谐，弥合了代际鸿沟，让“黄发垂髫”怡然自得。

这也启发市场，年轻人的消费结构和消费方式变了，提供更丰富的消费场景，满足更多元的消费需求，才能打开更大的消费格局。