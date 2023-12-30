研究称女性眼泪可降低男性攻击性

科技日报讯 （记者张佳欣）当有人开始哭泣时，其他人常常会感到同情和关心，但其背后的生物学原因不仅仅是激发了同情心。据发表在美国《公共科学图书馆·生物学》杂志上的论文，以色列魏茨曼科学研究所研究人员发现，人类的眼泪含有一种可抑制攻击性的物质。闻女性的眼泪可使男性的攻击性降低40%以上，并促使大脑发生相应的变化。随着时间的推移，眼泪可能进化出具有保护哭泣的婴儿免受伤害的作用。

大量研究表明，啮齿类动物的眼泪中含有化学物质。例如，雌性小鼠的眼泪可减少雄性之间的争斗；处于下属地位的雄性鼹鼠会“以泪遮面”，这样占主导地位的雄性鼹鼠就会减少对它们的攻击。

为了弄清楚人类是否也有类似的反应，研究小组首先将25名男性志愿者暴露在“情绪化”的泪水或生理盐水中。志愿者无法辨别他们闻的是什么，因为这两种物质都是透明、无味的。这些泪水来自6名女性志愿者，她们独自观看悲伤的电影，并用瓶子收集了眼泪。

这些男性参加了一种用于心理学的电脑游戏，该游戏可通过不公平地扣除玩家分数来引发攻击行为。但是，在男人们闻到眼泪后，这种寻求报复的攻击性行为在游戏中下降了43.7%。

这似乎与啮齿动物相同，但人类的鼻子中没有一种名为犁鼻器的结构。这种结构在人类物种的进化过程中消失了，它可检测到无味的化学信号。为了找出原因，研究人员将泪水放在实验室培养皿中的62个嗅觉感受器上，发现有4个感受器被泪水激活，但生理盐水不能。这表明它们或会对抑制攻击性的物质作出反应。

核磁共振扫描成像显示，当男性在游戏中受到挑衅时，与攻击性有关的前额叶皮质和前脑岛变得更加活跃，但如果他们闻到眼泪，效果就不会那么强烈了。

研究人员强调，哭泣的社会背景非常复杂，减少攻击性可能只是眼泪的众多潜在功能之一。