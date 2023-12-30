中医药广东省实验室正式揭牌

科技日报讯 （记者叶青）12月28日，中医药广东省实验室揭牌仪式在广州举行。该实验室由横琴粤澳深度合作区牵头，珠海市共建，广州中医药大学、广东省中医药科学院为主要参建单位。

“广东省中医药综合实力位居全国前列；珠海经济特区叠加横琴合作区，呈现出无可比拟的制度和地理优势；主要建设单位广州中医药大学、广东省中医院学科优势突出、实力雄厚。实验室还将整合广东省，以及澳门、香港等地的中医药优势资源，开展协同创新、协同攻关，促进协同发展。”中国工程院院士、广州中医药大学一级教授刘良表示，建设中医药广东省实验室已经具备良好的政策保障、人才保障、技术保障。

据了解，中医药广东省实验室将聚焦中医药原创理论、重大疾病防治、中药新药创制、国际科技竞争四大战略需求，开展中医人体免疫防御与生物安全保障产品开发、中医辨证论治与“病证结合”诊疗原理解读、常见重大慢性病中医诊疗方案开发、中医现代诊疗装备开发、中药新型药物创制等五大领域的基础与应用基础研究。同时，该实验室突破重大疾病中医“防—诊—治”关键技术，开发中医现代诊疗装备，在中医临床诊疗标准化和现代化、中医临床诊疗价值和服务能力提升、中药产业向高端迈进等方面取得成就，为广东和国家中医药事业和产业的高质量发展作出贡献。

广东启动建设中医药广东省实验室，将大幅提升广东省中医药传承创新基础和应用基础研究能力，为打造中医药强省、实现高质量发展提供有力支撑，对深入推进横琴粤澳深度合作，打造粤港澳大湾区科技合作典范，推进粤港澳大湾区国际科技创新中心建设具有重要的意义。

据悉，2017年，广东省在全国率先建设省实验室，围绕网络通讯、医学与健康、先进制造等领域先后分3批建设了10家省实验室，覆盖全省16个地市。经过多年的建设，广东省实验室体系基本成型；高端创新资源不断集聚，成团队引进了一批战略科学家，成规模地引入了一批大院大所、大型央企、知名高校参与建设，成体量推动了一批国家重大科技基础设施在粤布局建设，产出了一批重大科研成果，有力支撑了广东省20个战略性产业集群发展，为广东高质量发展汇入强劲的科技动力。