农业农村部：全年全国农产品监测总体合格率97.8%

人民网北京12月29日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉：今年以来，我国扎实推进农产品质量安全监管工作，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化牢牢守住了质量安全底线。全年全国农产品监测总体合格率97.8%。

今年，豇豆农药残留问题攻坚治理成效显著。农业农村部督促20个豇豆主产省份落细落小绿色防控、速测抽检、监督执法等关键要素，推动豇豆监测总体合格率达到95.4%的历史新高度。统筹推进“治违禁、控药残、促提升”三年行动，严打禁用药物违法使用，严管常规药物残留超标，相关品种合格率均比整治前有明显提升。

为提升绿色优质农产品供给水平，今年全年制定75种农药在食品中的327项最大残留限量，发布农业行业标准170项，公布首批178个国家现代农业全产业链标准化示范基地创建单位名单，并组织筛选特征性品质指标，健全品质指标数据库，加快建立优品优价机制。2023年前三季度，我国新发展绿色、有机农产品13175个，新登录名特优新农产品744个，建成绿色食品原料标准化生产基地约1.74亿亩。

新农安法制度措施得到有效落实。新农安法（新修订的《中华人民共和国农产品质量安全法》）列入的小农户纳入监管范围、增加使用禁用药物“拘留”处罚措施、对常规药物残留超标单列罚则、实施承诺达标合格证制度等4项重大新制度。各地将小农户全部纳入网格化监管，每周开展日常巡查检查，对其农产品开展检测执法。常规药物超标执法各地全面启动，所有省份都将常规药物超标纳入监督执法范围，已查办案件338个。合格证新制度有效落地，农产品生产企业、农业合作社大都能按要求每批次开具，执法人员敢于对不开具行为进行处罚，截至目前，全国已查办承诺达标合格证案件525个。