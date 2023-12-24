疾病是突然发现的，不是突然发生的

薄世宁（北医三院ICU副主任医师）

我是一名ICU医生，过去22年里，我一直在临床一线。大多数人都会有这样的疑问：很多病没有症状啊，发现就是中晚期，这是怎么回事？为什么有的病没有症状，这背后的机制是什么？

以胃癌的发生和发展为例。胃病发展成胃癌要经历一个漫长的过程，很多胃癌的患者早期就没有明显症状。以前，在没有明确胃癌病因时，主流观点认为，胃病是由刺激性食物、胃酸过多或压力过大引起的。但是后来发现，即使避免了这些因素，胃癌的发病率依然很高。到了1981年，澳大利亚医生马歇尔和沃伦提出，胃里有种叫幽门螺旋杆菌的细菌，可能和胃病胃癌有关系。

这种细菌你肯定听说过，它到底有多厉害？就连铁块进了人的胃都能被腐蚀掉，几乎所有的细菌遇到胃酸都得死，唯独幽门螺旋杆菌例外。它确实能在PH值低到2.0的强酸里存活。

一直到1994年，持续的幽门螺旋杆菌感染可以导致胃癌这个观点才得到公认，世界卫生组织把这种细菌列为一级致癌物。2005年，马歇尔和沃伦获得了诺贝尔医学奖。他们的获奖理由是，“幽门螺旋杆菌的发现加深了人们对慢性感染、炎症和癌症之间关系的认识”。

从这个案例中，我们发现，从慢性的、持续的甚至没有症状的细菌感染发展成胃癌，中间经历了一个非常漫长的过程。而所有严重的慢性疾病，都不是突然发生的，而是突然发现的。实际上，很多疾病其实完全可以预防，只是很多人并不知道从何防起，更不懂得其中的道理。

我经常遇到发展为晚期才来看病的病人。比如肠癌，肿瘤已经长到把肠子都堵住了，形成梗阻了，或者已经发生远处转移了，患者才到医院来看病。这是因为，大部分病人早期都没有任何症状。人体之所以能够在疾病状态下，十几年甚至几十年都不出现明显的症状，是因为人体有一种代偿机制。

所谓代偿，是指身体某些组织或者器官因为持续受损，已经没办法修复原样了，人体就调动没有受损的部分，加快补充或者代替受损的部分完成工作。比如冠心病病人的血管狭窄了或是堵了，这根堵了的血管周围的小血管就会变粗、变长，甚至长出新生的血管，替这根堵了的血管，来给心肌供血，防止发生致命性的心肌梗死。

所以，经常犯心绞痛的老人反而不容易猝死，就是因为有代偿——长期的心绞痛，已经让病人狭窄血管的周围长出了新的小血管。反而有时候年轻人心梗了，更容易死亡，就是因为，还没有形成这些用以代偿的血管。

人体的代偿，能够让器官在持续损伤的状态下还能基本上满足功能，也就是凑合着用，所以才不会出现明显的症状。但是，代偿是人体不得已而为之的机制，是妥协。代偿的最终目的，是保证器官的基本功能，也就是为了保命。只有到了疾病晚期，代偿不动了，或者超过极限了，症状才会出现。

如果能去除病因，病情还可以逆转。但是如果病因持续存在，时间长了，早晚还是会出问题，会出现症状，甚至有些慢性病可以发生癌变。也就是说，代偿带来了妥协的生存，但是时间久了，也会对人体产生不利的影响。

不要抱怨身体为什么突然垮了，而是你要明白，身体为了保护你，可能已经做出了很大的努力和牺牲。知道了代偿这个重要的原理，你就知道该如何有效预防和治疗慢性病了。

我的建议是，既然很多慢性病在早期没有症状，那么我们就要主动筛查，及时做到早发现早治疗。针对有些病毒、细菌的感染，比如HPV、乙肝病毒等，我们可以从源头上预防，或者从中间环节阻断，以有效阻止慢病的发展。

除此之外，你还可以通过专业的医学知识来学习和了解。基于此，我在业余时间做了大量科普工作，在抖音、视频号等短视频平台上分享一些医学知识，并且在今年11月出版了我的第二本书《命悬一线，我不放手》。这本新书记录了我在ICU一线20多年里最有代表性的19个案例，每个案例反映了不同的主题，不仅是某一个人的故事，而是每个人都会面临的难题。了解这些案例背后的故事，可以帮助大家打破医疗信息的壁垒，更重要的是每个案例背后的分析，比如病人和家属应该怎么找专业的医生、如何与医生一起共同决策，等等。

每个人都是自己健康的第一责任人。从这个角度而言，我们有必要也有义务对自己的身体有更多的了解，知道我们应该如何利用身体的机制，以更科学、更有效的方式保障身体健康，做我们自己和家人的生命守护者。