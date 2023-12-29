新华社北京12月28日电（记者顾天成）国家卫生健康委副主任、国家疾控局局长王贺胜28日表示，目前，我国实现国家卫生应急队伍对各省份全覆盖，全部省级和90%的市级疾控中心具备核酸检测和病毒分离能力，全国免疫规划疫苗接种率持续维持在90%以上。

这是记者从国新办当日举行的国务院政策例行吹风会上了解到的消息。

数据还显示，我国传染病网络直报系统的平均报告时间从5天缩短至4小时，国家层面已建立72小时内快速鉴定300种病原体的技术体系。

“近年来，我国完善多部门协作机制，提升疾病预防控制能力，落实传染病综合防控措施，疾控事业发展迈上新台阶。”王贺胜介绍，在重大传染病防控方面，我国重点地区艾滋病疫情快速上升的势头得到有效遏制，总体控制在低流行水平；结核病发病率持续下降；血吸虫病流行县全部达到传播控制标准；麻疹、乙脑、流脑等多种疫苗可预防传染病的发病率降至历史最低水平。

近日，国务院办公厅印发《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》，提出整体谋划疾控事业发展、系统重塑疾控体系、全面提升疾控能力，推动疾控事业高质量发展和健康中国战略目标实现。

王贺胜说，下一步，要突出“大疾控”理念，建成以疾控机构和各类专科疾病防治机构为骨干、医疗机构为依托、基层医疗卫生机构为网底，军民融合、防治结合、全社会协同的疾控体系。