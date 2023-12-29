国务院联防联控机制要求做好2024年元旦春节期间新冠病毒感染及其他重点传染病防控工作

新华社北京12月28日电（记者顾天成）记者28日从国家疾控局获悉，国务院联防联控机制疫情防控组已印发通知，要求各地各部门高度重视冬春季，特别是元旦春节期间传染病防控工作，坚决克服麻痹思想和松劲心态，扎实推进各项防控措施落实，保持元旦春节期间疫情形势总体平稳，确保群众度过健康平安的节日。

这份《关于做好2024年元旦春节期间新冠病毒感染及其他重点传染病防控工作的通知》明确，要从加强春运疫情防控、加强旅游活动疫情防控、加强重点人群重点机构疫情防控三方面强化重点环节疫情防控。各地要强化新冠和其他传染病聚集性疫情应急处置，按照预案及时启动应急响应，开展流行病学调查、实验室检测、传染源管理、疫点疫区消毒等处置工作，有效控制疫情的传播蔓延。要做好元旦春节期间突发事件卫生应急救援准备，结合本地区多发的自然灾害和事故灾害等特点健全完善应急预案，强化传染病应急队伍应对准备，提升灾害应急处置和卫生防疫能力，确保突发事件能够得到及时有效处置。

通知强调，各地要大力推进含XBB变异株抗原成分的新冠病毒疫苗、流感疫苗、肺炎球菌疫苗等接种工作，引导老年人、慢性基础疾病患者等重症高风险人群积极主动接种疫苗。要充分考虑疫情防控需要和假期期间群众接种需求，合理制定疫苗使用计划，做好疫苗分级储备，确保供需衔接。要规范开展疫苗接种，确保接种安全。全面提升假期期间预防接种服务的可及性，方便群众就近就便接种。