山东聊城：多举措应对呼吸道疾病高发

科技日报聊城12月28日电 （记者王延斌 通讯员张晓萌）28日，记者从山东省聊城市东昌府区了解到，面对各类呼吸道疾病进入高发季的情况，该区疾控部门行动迅速，通过行之有效的举措快速应对，保障群众健康安全。

“这得益于今年的疾病预防控制改革。我们组建了疾病预防控制局，整合了疾病预防控制中心和卫生健康综合执法大队，完善了疾病预防控制机构职能体系，为群众健康提供更加有力的体制机制保障。”东昌府区委组织部副部长、编办主任张风义介绍。

今年以来，东昌府区立足实际，理顺体制机制，明确功能定位，统筹资源配置。目前，该区已经形成领导有力、权威高效的疾控体系，正不断筑牢人民群众生命安全和身体健康防线。

据了解，东昌府区依托区卫生健康局组建区疾病预防控制局，单独设置疾病预防控制股；整合东昌府区疾病预防控制中心和东昌府区卫生健康综合执法大队，重新组建东昌府区疾病预防控制中心，全面加强疾病预防控制体系建设。

同时，该区紧盯疾病防控和综合监督两大业务支柱，调整区疾病预防控制中心主要职责。在承担负责辖区内疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作的基础上，统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能，进一步提升了应对重大疫情和突发公共卫生事件能力和水平。