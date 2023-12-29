诚信“的哥”退还17万元“车费”

近日，一名诚信的出租车司机登上网络热搜，获得许多网友点赞。

他的名字叫杜利朋，是广东省广州市如约出行集团白云出租车公司的一名司机。据新华社微信公众号报道，12月14日凌晨3时左右，杜利朋驾驶出租车路过珠江新城，看到一名女乘客正在招手打车，于是停车载客后将其送往目的地。

在乘车过程中，这名乘客不知不觉地睡着了。到达目的地后，杜利朋将她唤醒。乘客通过扫码方式支付了车费。热心的杜利朋还下车帮这名乘客打开车门，并叮嘱她注意安全。之后，杜利朋驾车离开，继续营运。

不久，杜利朋登录电子支付平台查看账单。令他惊讶的是，自己的账户里竟然多出了一笔17万多元的“车费”！杜利朋马上查看了这笔费用的到账时间，他估计，应该是那名女乘客付的款。由于他没有设置语音到账提醒，所以在乘客下车时才没发现异样。

杜利朋深知这笔“车费”金额巨大，乘客遗失后肯定非常焦急。于是他赶紧报警，并致电公司车队管理员进行报备。杜利朋还通过支付平台界面的留言功能，留下了自己的电话号码，提示乘客尽快与自己取得联系。随后，他又联系上平台官方客服，希望平台能帮忙查到对方账户，与对方取得联系。同时，杜利朋还向公司的“的哥”“的姐”求助请教，共同寻找失主。

5天后，乘客陈女士通过支付平台上的留言信息与杜利朋取得联系，才得知这名诚信的出租车司机一直在苦苦寻找自己。12月20日中午，陈女士来到如约出行集团白云三分公司，杜利朋把多收到的17万余元的费用全数退还给了她。“这种情况是我从业以来第一次遇到。把钱都归还乘客后，我悬着的心终于可以放下了。”杜利朋说。

据报道，杜利朋来自河南省安阳市，在广州市从事出租车行业已有5年。期间他多次拾金不昧，受到许多乘客好评。

杜利朋主动寻人还款的经过经媒体报道后，不少网友为他点赞。网友“奋斗”说：“为这样诚信的‘的哥’点赞，他传递了正能量！”网友“思”说：“拾金不昧是美德，这名司机做了个好表率。”