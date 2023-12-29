AI赋能健康场景 2023人民好医生大会现场搭建沉浸式体验展

近日，2023人民好医生大会暨第九届医生云大会在深圳举办。大会由深圳市卫生健康委员会支持，中国研究型医院学会、中国健康管理协会学术支持，人民网·人民健康主办、大专家.COM联合主办。为让与会嘉宾沉浸式体验医疗领域前沿AI技术，本次大会现场还专设了AI沉浸式展区，展示前沿AI医疗科技。AI展区包括“智慧医疗”“健康城市”两个部分，分别展现健康医疗领域“创新”“融合”的新趋势。

在智慧医疗专区，重点展示了智慧手术机器人、“AI+中医”产品、新一代智慧化手术室模拟系统等最新的医疗信息化产品，以及医院装备产品供与会嘉宾沉浸式体验。

医疗健康AI沉浸展区（杨媚 摄）

在“AI+中医·智能舌诊”展台前，扫码问诊的与会嘉宾络绎不绝，体验“望舌问膳”进行疾病筛查。据现场工作人员介绍，通过AI人工智能深度学习模式，结合大量临床门诊案例，同时运用中医经典经方辩证体系大框架，中医智能舌诊可以为用户随时提供体质检测服务及调理指导。

现场还展示了“主动脉腔内微创手术操作模拟系统”，这是一项旨在服务医生手术培训的“黑科技”，通过数字化模型的建设，结合模拟病患数据，可为医生提供模拟手术培训。工作人员介绍说，随着AI技术更深度地发展和融合，未来，相关技术有望为医生提供更精准化的手术模拟，实现“根据病患数据，提前开展模拟手术，助力手术实操，让手术更顺利”。

“通过三端互联，医院能清晰看到医疗设备的使用状态，根据使用情况对医疗设备进行实时调配，提升院内医疗设备使用效率。”现场，不少医院专家驻足在智慧医疗生态系统展台前听工作人员介绍。据了解，这是迈瑞医疗展出的智慧医疗生态系统，分别是“瑞智联”“瑞智检”“瑞影云”。基于这3个智慧医疗生态系统，迈瑞医疗打造了3个不同的智慧诊疗互通方案,即“三瑞方案”，能够实现床旁多种医疗设备融合、科室内信息互联互通，以及全院和跨院区数据共享，助力医院提高临床诊疗效率和精细化管理水平。

医疗健康AI沉浸展区（杨媚 摄）

现场，大专家.COM也带来了MedBrain智慧医疗系统的展示，包括数字体检、二次问诊以及疑难问题咨询等。据介绍，MedBrain是根据院士专家的医学经验和书籍、文献、病例等获取的医学知识库，基于确定论的需求，遵循临床诊疗逻辑的推理方法，结合知识图谱与大模型等AI技术，通过人机物协同系统，提供医学领域解决方案的数智产品。

人民好医生沉浸展区（杨媚 摄）

在健康城市专区，则展示了5G、人工智能、大数据等新技术赋能智慧健康城市建设的应用场景，同时还展示了健康城市建设工作中，在健康科普、健康管理、健康服务等领域的工作实践案例。