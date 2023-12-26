水滴公司入选《医疗保障蓝皮书（2023）》经典案例

12月23日，由中国社会保障学会、社会科学文献出版社联合举办的《医疗保障蓝皮书（2023）》发布暨多层次医保体系建设与发展座谈会在北京江苏大厦举行。中国社会保障学会会长郑功成、社会科学文献出版社副总编辑蔡继辉以及来自国家医保局、中国社会保障学会、中国社科院等单位的40多位相关代表出席。此外，水滴公司创始人、董事长兼CEO沈鹏也受邀出席了该座谈会，并结合主题进行了分享。据悉，水滴公司参与多层次医疗保障制度体系建设的实践作为经典案例入选《医疗保障蓝皮书（2023）》。

中国社会保障学会会长郑功成在致辞中指出，建设多层次医疗保障体系是现阶段医保制度建设的重要目标任务，目前是关键性的窗口期，需要各方发力，共同推进。当务之急是进一步完善顶层设计，厘清不同层次医保制度的边界与功能，通过激发市场活力和调动社会力量，使医保制度的物质基础日益雄厚，让不同层次的需求都能够得到满足，最终造福全体人民并成为支撑健康中国建设和走向共同富裕的牢靠基石。

国家医保局规财法规司副司长朱永峰指出，医疗保障是减轻群众就医负担、增进民生福祉、维护社会和谐稳定的重大制度安排，也是中国特色社会保障制度的核心组成部分。他强调，建设多层次医疗保障制度体系应鼓励支持商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助等协调发展，既要促进商业健康保险健康发展，也要促进医疗互助与基本医疗保险的有效协同。

水滴公司创始人、董事长兼CEO沈鹏在现场进行了实践案例分享并详细介绍了水滴公司助力多层次医疗保障体系建设的三点做法。一是协助政府搭建“区域大病救助一站式服务系统”，通过技术连接，实现政社协同、信息共享、救助衔接以及精准高效救助；二是共建大病救助基金，依托水滴筹、水滴公益拓展救助来源，与政府救助等形成有限衔接，提升救助水平；三是建立一套横纵向救助服务体系，主动监测、识别、救助可能因病致贫返贫的患者，筑牢政府兜底救助网络。

此前，在各级人民政府以及医保局的指导和牵头下，水滴公司通过技术赋能，借助业务势能的深度运营，已经与政府联合推出了“缙情帮”医保防贫应用、“海惠帮”多层次医疗救助信息平台等惠民措施，该举措不仅让大病救助更加精准、高效、智慧和可持续，而且真实减轻了困难患者医疗费用负担。据悉，“缙情帮”医保防贫应用、“海惠帮”多层次医疗救助信息平台曾先后获得人民企业社会责任最佳案例奖。

水滴公司凭借参与多层次医疗保障制度体系建设的实践首次被写入《医疗保障蓝皮书（2023）》，书中也提到：近年来，企业参与多层次医保体系建设取得了一定成效。水滴公司作为一家互联网企业，搭建网络个人大病求助平台、互联网公开募捐信息平台、保险科技平台，服务数百万大病患者。在此基础之上，水滴公司开展多层次医疗救助的地方实践为我国多层次体系建设提供了有益参考。总体而言，水滴公司利用平台机制和技术优势切实减轻了困难群众的就医负担，多层次体系探索为我国医疗保障制度体系衔接提供了有益启迪。