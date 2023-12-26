山东省济南市济阳区：深化疾病预防控制体系改革 切实筑牢人民健康防线

济阳区疾病预防控制中心（区卫生监督所）揭牌仪式。（受访者供图）

继2023年5月济南市济阳区疾病预防控制局挂牌之后，12月22日济南市济阳区疾病预防控制中心正式重组挂牌，为全区疾病预防和控制事业的高质量发展增添新动力。今年以来，济南市济阳区委编办深入贯彻落实党中央关于疾病预防控制体系改革的决策部署，通过重设计、优机构、明职能、强力量等措施，高质量完成疾病预防控制体系改革各项工作，为保障人民群众健康安全筑牢坚实防线。

注重顶层设计，全局统筹疾控改革任务。高标准制定《关于推进疾病预防控制机构改革的工作方案》，对优化行政机构职能、调整事业单位设置、健全衔接机制等多项工作责任分工进行明确，充分发挥部门工作合力，确保有序推动工作落实。同时，将疾控改革列入区委、区政府重点工作，并纳入区委全面深化改革委员会2023年工作要点，及时细化分解改革任务，坚持按月调度通报，确保深化改革落实。

优化机构设置，建立“三级疾控管理服务”体系。区级层面，依托卫生健康部门设立疾病预防控制局，重组区疾病预防控制中心，充分发挥主管部门管理和事业单位服务作用。街镇层面，充分发挥街道（镇）社区卫生服务中心（卫生院）桥梁纽带作用，做好协助实施疾病防控、承担健康教育等工作。村级层面，强化330余个村卫生室建设，常态化开展医疗卫生服务、疾病预防控制宣传等工作，打通疾病预防控制“最后一公里”，实现区域疾病预防控制“全面覆盖”。

明晰职能定位，提升履职能力和工作效能。将区委重大疾病和传染病防治工作领导小组办公室改设在区卫生健康局（区疾病预防控制局），明确疾病预防控制局承担的疾病预防控制、传染病疫情应急处置职能，压实压细管理职能。及时编制区疾病预防控制中心“三定”规定，整合疾病预防控制、卫生监督执法、健康管理指导等三大业务板块职责，优化内部机构设置，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能，进一步夯实重大疾病和传染病防治工作基础，切实提升疾病预防控制工作质效。

强化保障监管，配强力量确保各项任务有效落实。打好“组合拳”，积极发挥机构编制服务保障作用，进一步充实加强疾控工作力量，顺利完成疾控领域用编进人招录工作，壮大疾病预防控制人才队伍。结合机关职能运行监管、机构编制监督检查等工作开展，加强对有关部门履职的督促指导，推动人员转隶、人才引进等工作落实。同时，及时总结工作经验，发挥示范带动效应，切实服务全区卫生健康事业发展大局，为奋力开创高质量北部中心城区建设新局面提供坚实保障。（济南市济阳区委编办杨凯萍、郭丹丹）