“天气很冷，但因为今天这个活动，心里暖暖的。”12月21日，人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划）走进中国石化集团总部，丰富多样的健康生活体验项目、通俗易懂的健康科普讲座、细致周到的专家健康咨询服务，收获了现场职工们的连连“点赞”。

人民健康“五进”关爱服务计划走进中国石化

在中国石化百川公司健康服务中心的支持下，结合活动前期的调研，现场设置了营养膳食站、科学健身站、美丽健康站、健康管理站等多个互动体验环节，以多维形式传播健康生活理念、提升职工健康素养，让大家在轻松欢快的氛围中，感受健康生活方式带来的益处。

来到活动现场，几位正在跟随智能健身镜进行有氧操训练的“健身达人职工小分队”吸引了众多目光。动感的音乐律动，也点燃了许多在场职工的运动热情，纷纷加入健身队伍当中。其他职工也“不甘示弱”，争相体验跳绳、呼啦圈、腕力球、腿部训练器等健身设备。

作为“五进”计划的热门项目，健康管理站的各种健康检测设备前早已排起了队伍。智慧中医辨证检测仪、眼底照相机、心理健康自测设备、体检一体机、血压血氧检测仪等“黑科技”，让现场体验的职工直呼神奇， “这些健康科技真是让人大开眼界，期待有更多的智能健康产品‘飞入寻常百姓家’。”

本场活动邀请了北京大学第六医院副研究员范肖东、首都医科大学附属北京朝阳医院呼吸与危重症医学科主任医师林英翔、首都医科大学附属北京安贞医院心内科主任医师郭成军、北京协和医院妇产科主任医师张俊吉、北京协和医院消化内科主任医师吕红、首都医科大学附属北京友谊医院消化内科副主任医师施海韵、北京大学口腔医院第五门诊部主治医师李秀花和钱婧来到现场，为职工们提供健康咨询服务。

人民好医生平台负责人介绍，未来将推进服务模式创新，为走进单位提供职工健康管理一站式解决方案，创新线上线下服务场景，持续关爱职工健康生活。

据了解，人民健康将继续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，并以主题教育为契机，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，把为民办实事作为重要内容，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，不断增强人民群众的健康获得感、生活幸福感。