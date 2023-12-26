地铁站加装保暖设施 乘客进站候车更舒适

“真的是暖和多了！”昨日早高峰，在北京地铁昌平线沙河站B2口，乘客们正通过由集装箱连成的连廊进站，寒冷天气里排队也不再难挨。北京青年报记者从北京地铁公司了解到，自12月21日起，北京地铁沙河站、天通苑站启用站外保暖设施，为乘客候车提供更加舒适的环境。

在地铁沙河站B2口，北青报记者看到，紧挨着地铁站口，一处大棚已经搭建完成，大棚四方均安装了防风幕墙，棚内几乎感受不到寒风。在沙河站B1口，22个集装箱经过改造形成了长达150米的连廊，乘客可通过连廊双向通行，实现进站和出站。连廊内，12个空调同时开启，从外面进来能明显感受到暖意。

据北京地铁运营四分公司南邵站区站区长魏宏伟介绍，沙河站日均客流在10万左右，其中早高峰进站客流量在26000人左右，在早7点30分至8点10分的尖峰时刻需要采取限流措施，乘客要在站外排队进站，十分寒冷。“安装了连廊后，在室外温度为零下12度的时候，连廊内在零度左右，暖和了许多。”

北青报记者了解到，为给广大乘客提供更加舒适的乘车环境，地铁公司组织力量研究昌平线沙河站、5号线天通苑站客流进站候车情况、站外相关设施情况，做好加装候车保暖设施工程工作。两站站外保暖设施已于12月21日投入使用。

5号线天通苑站日均客流量约4万人次。目前，天通苑站A口外增加了20块透明防风板，B口外两处防雨雪棚共计305平方米加装防风幕墙，形成候车暖棚，实现阻隔冷空气作用，未来地铁方面还将继续在该区域内增设取暖设备。

据了解，近期北京地铁公司所辖其他车站也都结合实际情况，先后推出针对性的防寒措施。如，首都机场线站区管理中心于每日运营前30分钟，在首都机场线3号航站楼站候车大厅开启暖风设备。13号线龙泽站、回龙观站在安检大厅统一安装了柜式空调，提升室内温度。同时，安排地面和高架线路列车出库前，提前开启车厢空调、电加热设备。