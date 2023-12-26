孩子经常咬指甲 试试这十招儿

孩子咬指甲是令很多家长头疼的一个问题。很多孩子从幼儿园起开始咬指甲，尽管家长想尽方法，但仍然很难纠正。孩子长期咬指甲，或啃食指甲周围的皮肉，可造成指甲变形、创伤出血、甲沟炎、皮肤老茧、牙齿咬合不正。有些孩子不仅咬手指甲，还咬脚趾甲，甚至部分孩子直至中学仍有咬指甲的行为。

如何才能纠正咬指甲这一习惯？精神科医生针对存在咬指甲习惯的不同人群，总结了十组策略。

排除精神疾病

家长首先需带孩子至精神科门诊，请医生评估是否存在注意缺陷多动障碍、情绪障碍等，是否需要药物治疗或心理干预，家庭教育方式是否需要改进。

完善微量元素检查

针对性补充缺乏的微量元素，也可直接日常补充小剂量的铁镁锌等微量元素，及维生素D3、多种维生素B等，对神经及身体发育有好处。

转移注意力

如果孩子没有药物治疗或心理干预的指征，仅是难以纠正的习惯问题，可以采用转移注意力的方法，即当孩子咬指甲时，不露声色地、自然地引导孩子做其他活动。

涂苦味指甲油

对于年龄较小的孩子，可使用苦味指甲油，也叫苦甲水。国外研究表明，使用苦甲水的有效性高于使用提醒腕带。还可以给较小的孩子戴上手套，物理性隔绝口唇和指甲的接触。

拿个解压神器

有些大孩子常在写作业和看书时咬指甲，可以允许他们在写作业时用另一只手玩橡皮、捏捏乐，甚至可以给他们买一些手串、核桃。虽然都是小动作，但盘玩手串等小玩意，至少不损伤手指、影响指甲外观。

做手部保养

经常给孩子修剪指甲、涂护手霜、按摩手部，让孩子养成爱惜和照顾自己身体的习惯和意识。

激发孩子爱美之心

给女孩子的指甲上贴上漂亮的贴纸，或者给她们佩戴一些可爱的戒指、手链，这样做可以激发女孩子的爱美之心，她们自然地会减少咬指甲的行为。

让小手忙起来

让孩子的手指动起来、用起来，可以教小孩子做手指操、手影游戏，或让大孩子学习一种需要使用指甲的乐器，如吉他、古琴。

教孩子克制方法

教孩子在有咬指甲冲动的时候，用大拇指或其他手指，抵住另一只手的掌心。如果孩子实在想咬指甲，可以坚持不咬某一个手指、只咬其他九个手指，然后逐渐扩大范围，如只咬某一只手的指甲，直至过渡到只咬某一个手指。

孩子有进步，家长就予以表扬和奖励，可以让孩子自己选择合理的奖励项目，以提高其积极性。家长还可以拍下之前和现在的手部照片、洗印出来挂在墙上。这样，当孩子能直观地看到自己的进步时，对自己控制力的提升也会更有信心。

少指责多陪伴

总有一些孩子本身学习压力大、习惯实在难以纠正，或者家长时间精力不足，不能充分施行以上建议，那么家长所能做的就是不要过于担心，不要因此经常指责孩子，从而增加孩子的心理负担。

总体来讲，即使不做任何处置，随着年龄增加，咬指甲的行为也会逐渐消退。家长可以多看孩子的优点，多争取亲子陪伴、娱乐放松的时间，给孩子的童年留下更多美好的回忆，这些美好的回忆，会是支持孩子继续前进的精神力量的源泉。

敲黑板

40%咬指甲青少年

患“多动症”

根据统计数据，首次出现咬指甲行为的平均年龄约为5岁，在青少年人群中的发生率约为20%-30%，女性略多于男性。随着年龄增长，咬指甲的行为会有所减少，停止咬指甲的平均年龄约为14岁。

国外学者将咬指甲的习惯称为咬甲癖，和拔毛癖、撕皮、咬唇、咬颊黏膜等，都归为强迫相关障碍或冲动控制障碍。有研究发现，在咬指甲的青少年中，注意缺陷多动障碍即“多动症”的发病率约为40%，焦虑症、强迫症、抽动症的发病率也高于普通人群。

有些孩子可能存在紧张、烦躁的情绪，但不会用更好的方式排解，故采用儿童口唇期的方法，通过咬指甲来自我抚慰，长此以往便形成习惯，在没有焦虑情绪时也会咬指甲。

文/顾艺（北京儿童医院）