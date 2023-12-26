做白日梦时 大脑里发生了什么

尽管做白日梦的现象很普遍，但做白日梦时大脑中发生了什么？最近，发表在《自然》上的一篇文章表明，美国哈佛医学院的神经生物学家最新研究成果认为，人们给自己足够的清醒时间来做白日梦对增强大脑的可塑性很重要。

在这项新研究中，研究人员反复向老鼠展示了两张图像，每次看一张，每张图像都由不同的灰色和有斑点的黑白方格组成。在每次看图像之间，老鼠花一分钟看灰色的屏幕。研究团队同时记录它们视觉皮层中约7000个神经元的活动。结果显示，当老鼠看一幅图像时，神经元以一种特定的方式被激活，而且足以分辨出两张图像的区别。更重要的是，当老鼠看图像之间的灰色屏幕时，神经元有时会以类似但不完全的模式点燃，表明它在做白日梦。这些白日梦只发生在老鼠放松的时候，其特征是行为平静，瞳孔缩小，而且它们在一天开始时做的白日梦比晚些时候多。

接下来的发现完全出乎意料。在一整天里和几天里，老鼠看到图像时的大脑活动模式发生了变化，神经科学家称之为“表征漂移”。然而，这种漂移并不是任意的。随着时间的推移，与图像相关的模式变得更加不同，直到每个模式都涉及一组几乎完全独立的神经元。值得注意的是，在老鼠最初的几个白日梦中看到的模式，预测了当老鼠后来看到图像时，模式会办成什么样。

研究人员最后发现，视觉皮层的白日梦与海马体中的回放活动同时发生，这就表明这两个大脑区域在做白日梦期间进行了交流。

根据上述结果，研究人员猜测白日梦可能积极地参与了大脑的可塑性。这些证据表明，在一段经历后进入安静的清醒状态可以改善学习能力和记忆力。

接下来，研究人员打算使用成像工具来可视化视觉皮层中单个神经元之间的连接，并考察当大脑“看到”一幅图像时，这些连接是如何变化的。

人们所做的白日梦是否涉及视觉皮层类似的活动模式是一个悬而未决的问题，做出解答还需要进行更多的实验。然而，有初步证据表明，当人类回忆视觉图像时，也会发生类似的过程。

这项研究提供了初步的证据，表明白日梦可以塑造大脑未来对它所看到的事物的反应。虽然这种因果关系需要进行进一步的研究来证实，但这一发现提供了有趣的线索，即在安静的清醒状态下，白日梦在大脑的可塑性中起着重要作用，也就是大脑在应对新经历时，重塑自己的能力。