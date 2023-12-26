“有毒积极性”的9大陷阱，你中招了吗？

你是否曾经经历过失业、财务困难、关系麻烦、健康问题、虐待或悲痛……但又不得不“振作起来”？当你向朋友倾诉烦恼时，对方是否会要你“知足常乐”？你是否在自我憎恨中挣扎，在网上看到的却是这样的话：“真矫情！想想快乐的事！”

如果是这样，那么你可能就是“有毒的积极性”的受害者。在积极心理学席卷全球的浪潮下，个人成长专家蔡斯·希尔却发明了一个新词：有毒的积极性。

希尔认为，一些流行的积极性文化，其实是对情绪健康非常有害的。人生难免高潮与低谷，没有人能够一天24小时保持“感觉良好”。如果在遇到困难的时候，没有人安慰你，也没有人帮你分析问题所在，大家只是一味地告诉你“要往好处想”，而你也觉得自己应该保持乐观，不该产生负面情绪，那么问题就永远得不到解决，而你那些被强行压抑的负面情绪也终有一天会在沉默中爆发。

在《有毒的积极性》这本书里，蔡斯·希尔指出了有毒积极性最常见的9大陷阱。

1 掩饰自己的感受，不懂得如何正确表达

有时，我们会害怕别人对我们的情绪所做的反应。也许是担心自己的感受被别人否定，也许是害怕他们生气或难过，于是我们便把情绪隐藏起来。

但是，一个人只能对自己的情绪负责。因此，如果某人对待你的方式让你感到不舒服，你就必须为自己的健康着想，清楚地表达自己的感受。

当然，在表达情绪时也需要一些小技巧。表达应当聚焦于自己的感受，而不是对方的行为，可以使用以“我”为主语的陈述句。比如，“你在朋友面前不尊重我，让我很生气”，像是在指责对方；而“你在朋友面前不尊重我，我觉得很生气”，才是表达自己的感受。虽然这两句话之间只有一个微小的差异，但掌握了正确表达自身感受的技巧，我们才不至于落入掩饰的陷阱。

2 自我否定，认为负面情绪是“不应该的”

在经历某件事情时，我们可能会告诉自己，我们产生这样的情绪是没有道理的。这是在忽视自己的感受，也被称为“自我否定”。

最常见的陷阱就是那些以“应该”和“不应该”开头的句子。例如，“我不应该感到工作压力大，因为同事的情况更糟”或“我只是遇到了困境，应该坚持下去”。

但这些“应该”和“不应该”只是你强加给自己的，不论应不应该，情绪已经存在了。其实我们驳斥自己的感觉，往往是为了掩盖一些更痛苦的事情。例如，如果你试图忽略压力很大的感觉，就要问问自己为什么会有压力。是不是因为要负责的事情太多了，或者是因为在工作中犯了一个错误而感到羞愧？不解决情绪背后的问题，事情永远不会好转。

你必须学会善待自己。情绪低落并不意味着你是一个坏人。虽然你心情不好，但这种感觉本身并不是件坏事，除非你对此视而不见。

3 被他人影响，为自己的情绪感到内疚

这个陷阱指的就是社交媒体。在浏览其他人阳光积极的帖子时，我们会为自己的消极想法感到难过；而如果我们处于一个积极的时刻，又会因为其他人的问题而感到内疚。尽管理性告诉我们，这些帖子未必都是真的，但我们依然很难避免这样的陷阱。

与社交媒体保持距离，甚至干脆戒掉，可以让你的心灵有机会从这一陷阱里逃脱出来。

4 缺乏同理心，不去倾听他人的难处

当别人遇到难处时，你会给出什么样的建议呢？是设法提出解决方案，还是劝对方想开一点，事情其实没那么糟糕？也许你是真的觉得别人需要听到这些话，也真的觉得这些话能够起到安慰的作用。但实际上，我们都被包围在有毒的积极话语之中而不自知，在伤己的同时也在伤害其他人。

说出一句有毒的积极话语之前，先问问自己，对方有没有问过你的建议或意见。如果没有，他们就只是需要你的聆听。学习如何倾听，将有助于培养共情能力。

5 一味对事情进行理性分析，忽视真实的感受

客观分析有助于我们看清实际情况，或是认识到某个事物的价值。这是件好事，但有时也会带来问题。为了理性客观，我们经常会将自己与他人的情况进行比较，而这样做可能会让情况变得更糟。

有个人想要买房子，结果遇到的问题一个接一个：办公人员的拖延，文件资料的缺失，然后又赶上了疫情，好不容易恢复办公后，又收到了一份惊人的税单。最终，这位女士花了三年时间才买到房子。

她一直告诉自己和其他人，知足吧，还有情况更糟糕的人呢，有人无家可归，有人供不起房贷。世上总有比你惨的人，但想到别人的惨并不会让你变得更幸福。更何况，这样的比较并不公平，没有考虑到这位女士为了存钱买房付出了多少努力，也无视了她在办理购房手续时遇到的种种麻烦。是的，知足常乐，但是我们没必要以“知足”为借口，压抑和否认自己不好的感受。

通过客观分析来正确看待问题，可以避免让问题看上去比实际情况更严重。但我们也不应该对问题轻描淡写。不要拿自己的生活去和别人比较。

6 无脑斥责别人的消极情绪

通常，我们在批评别人负面情绪的时候，往往意识不到自己的问题。也许，我们觉得人们需要一些“严厉的爱”，才能认识到生活并不是那么糟糕。

在这一点上，我们偶尔会遇到那些为了消极而消极的人。他们喜欢被关注。这些“消极吸血鬼”会吸走你的能量，尤其是在你辛苦度过一天之后。

如果你生活中的某个人特别消极，那就有必要保持一些距离，直到你觉得更有信心应对他的情绪。这并不是说，你要抨击他人的负面情绪。你只是按下了暂停键。等你在两个极端之间找到了适当的平衡之后，就可以有效应对这些“消极吸血鬼”了。

与此相反，在你的生活中，也有许多人可能像你一样，经历了一段艰难的时期。和你一样，他们理应有机会表达自己的真实情感，而不必为此感到难过。

在应对他人的负面情绪时，请记住，他们可能并不是在责备你。不要对他们的问题过于上心。通过积极倾听与提出恰当的问题，你就能了解他们的情绪。如果他们征求你的意见，再根据你收集到的信息提出建议。

7 因为消极情绪而受到他人的羞辱，陷入自我怀疑

其他人因为你的消极情绪而羞辱你，会造成两个问题。首先，你会被迫深深埋藏自己的感情。其次，受到羞辱会让人觉得丢脸、震惊和愤怒。这会令你反思自己是个什么样的人。

你要明白，自己的感受是完全合理的。不要马上做出反应，因为在那个羞愧的时刻，大脑会因为震惊而僵住，你很可能无法用最佳的思维状态来做出回应。在这个世界上，有些人羞辱我们就是想看我们的反应，另一些人则是对自己的行为毫无意识。

等你整理好了自己的思绪，并且感觉平静下来了，就可以解释自己的感受了，还是要用“我”作为主语。例如：“你批评我情绪的时候，我觉得很丢脸。”请记住，即使你确实犯了个错误或者做了些愚蠢的事情，也不需要为自己的感受如此羞愧。

8 忽视客观问题，告诉自己“一切都会好的”

有毒的积极性是一种典型的回避技巧，很多人会在遭遇挫折的时候运用它。比如，在遭遇让生活入不敷出的个人财务危机时。

当我们掉进了“忽视问题”的陷阱时，总是告诉自己，一切都会好起来的。但事实是，如果不作干预，财务危机根本不可能好转。

你的付款将会逾期，最终支付更多的利息。你或许不必立即解决问题，但至少要制订一个计划。

9 一遇到困难，就对自己重复积极肯定语

重复积极肯定语的习惯是长期养成的结果，想要停止这种惯性并不容易。

比如，你正打算把宽面条放进烤箱，却失手摔在了地上。这时，你会不会说“不要担心，开心一点”这样的话呢？这种积极的肯定语其实并没有让你内心不沮丧，你需要做的是，想出一套新的话语，取代你在困难时期常说的积极言语，这样才能避免有毒的积极，做到真正的积极。

总之，无论在多么困难的时候都强调必须保持积极思维，是一种有害的做法，因为它抹杀了非积极的情绪。每一种情绪都是人生经验的一部分，负面情绪同样有助于身心健康，它们令你直面现实，从而疗愈创伤。痛苦是用来感受的——你需要经历所有的情绪，这样才能够正确应对不同情绪的诱因。