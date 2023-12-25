直播预告：乳腺癌的防治 你知道多少？

乳腺癌是一种早期就可能转移的全身性疾病，这些全身性转移的病灶如果得不到有效的控制，往往会威胁患者的生命。联合运用多种治疗手段，兼顾局部治疗和全身治疗，才能提高疗效和患者生活质量。

2023年12月26日14:00，天津医科大学肿瘤医院乳腺肿瘤内科主任医师史业辉、天津医科大学肿瘤医院乳腺肿瘤内科副主任医师郝春芳将做客直播间，就乳腺癌的防治等相关问题进行交流分享。

嘉宾简介

史业辉，天津医科大学肿瘤医院乳腺肿瘤内科主任医师，中国抗癌协会乳腺癌专业委员会常务委员，中国医药生物技术协会临床研究专业委员会常务委员，中国医药教育协会化疗专业委员会常务委员，中国医药教育协会乳腺疾病专业委员会常务委员，中国抗癌协会化疗委员会委员，中国抗癌协会头颈专业委员会委员，中国抗癌协会肿瘤临床研究管理委员会委员，中国健康科技促进会生育能力保护与保存专业委员会常务委员，中国老年学和老年医学学会老年肿瘤分会转化医学专家委员会常务委员。

郝春芳，天津医科大学肿瘤医院乳腺肿瘤内科副主任医师，天津市肿瘤医院空港医院乳腺内科主任，中国临床肿瘤学会(CSCO)乳腺癌专家委员会委员，中国抗癌协会乳腺癌专业委员会委员，中国抗癌协会肿瘤防治科普专业委员会委员，中国医药教育协会乳腺疾病专业委员会委员，北京癌症防治学会乳腺癌青年委员会副主任委员，北京乳腺病防治学会健康管理专业委员会常务委员，北京乳腺病防治学会国际医疗与合作专业委员会常务委员。

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