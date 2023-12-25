查出大肠癌必须马上手术？专家带你了解关于大肠癌诊疗的这些事儿

对于确诊大肠癌的患者，目前最有效的治疗手段是外科手术切除。上海交通大学医学院附属瑞金医院普外科主任郑民华在人民好医生科普直播中表示，随着腹腔镜微创手术的普及，结直肠外科的微创手术已经普遍开展，大量的患者从中获益。

导致大肠癌发生的主要原因有哪些？

郑民华介绍，大肠癌的具体病因尚未明确，目前认为是环境、饮食习惯、遗传等多种因素协同作用的结果。随着生活水平提高，高脂、高蛋白、高热量、低纤维的饮食都是大肠癌的危险因素，另外，溃疡性结肠炎、直肠息肉等等后期患大肠癌的几率也会上升。值得注意的是，吸烟与大肠癌的发生有密切关系。

查出大肠癌必须马上手术吗？

郑民华介绍，大肠癌包括结肠癌和直肠癌，对于直肠癌来说，这是起源于直肠黏膜上皮细胞的一种恶性肿瘤，患者早期可能无明显症状，随着病情的不断加重患者可能会出现肛门下坠感、大便次数增多、下腹疼痛等症状，查出直肠癌后尽早治疗，有助于提高患者的疾病治愈率。

他还提出，如果直肠癌的患者影像学评估存在肿瘤浸润较深、直肠系膜筋膜受累等高危因素，必须在手术前进行放疗，缩小肿瘤并降低癌症分期，不仅能提高手术的切除率，还能降低局部复发的情况。因此，查出直肠癌不是必须马上手术，建议患者在医生的指导下针对性治疗。

个体化治疗原则，提高治愈率

郑民华提出，目前手术根治依然是肠癌发现后治疗的主要手段，有时也会在化疗、放疗和免疫治疗后再进行手术，这里面包括了减状手术和减瘤手术。同时，直肠癌能否保肛也是患者最关心的问题。

大肠息肉和早期癌变，可以在肠镜下进行肠息肉摘除、黏膜下切除和全程切除。如果患者病变切除以后病理报告显示肿瘤已侵袭黏膜下层，可能发生淋巴结转移，往往建议患者做一个追加腹腔镜手术，切除加上淋巴清扫。

大肠癌根治术，在腹腔镜下完成系膜游离、血管离断、淋巴结清扫等步骤，及消化道重建，再从腹壁或者自然腔道取出肿瘤标本。

中下段直肠癌与肛管括约肌接近，手术时能否保留肛门及其功能是手术的一个难题。目前认为，肿瘤下极至肛门缘的距离决定直肠癌根治术是否可以保留肛门，传统临床观念认为大于5cm的距离可以放心地保肛，低于3厘米距离是没有保肛机会的。而肿瘤距离肛门缘3厘米至5厘米之间对辅助放化疗反应良好的中低位直肠癌可以保留肛门。

大肠癌腹腔镜的治疗优势有哪些？

腹腔镜手术患者最关心的，莫过于手术是否能与传统的开腹手术一样达到根治效果？它的复发率会不会有所增加？

对此，郑民华表示，腹腔镜手术的最大优势是精细程度高，正如之前所说，在腹腔镜下的一切组织放大3至5倍，术野清晰，一些微小病变皆可观测清楚，手术操作时可以更好地保护神经，同时淋巴结的清扫也更加干净，显著提高了手术的精细程度。

另外，腹腔镜手术属于机械操作，进针对病变部位进行手术，非病变部位无器械干扰，术后粘连发生少。在此同时，腹腔镜手术对于患者的创伤（包括心理创伤）却能降到最低，创面小，恢复快，患者住院时间缩短，手术并发症也显著降低。经过腹腔镜手术的患者能更快地恢复正常生活。