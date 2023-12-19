2023人民好医生科普大赛结果公布

12月18日，2023人民好医生大会在深圳举办。会上公布了2023人民好医生科普大赛各项比赛结果，同时启动了2024人民好医生科普大赛。

樊代明院士、郝希山院士与主办方代表共同启动2024人民好医生科普大赛

2023人民好医生科普大赛自9月启动，经过三个多月角逐，共产生了“人气科普作者”10名、“十佳科普文章”10篇、“十佳科普视频”10个，以及“大众喜爱作品”30个。

中国工程院院士、消化内科专家樊代明，中国工程院院士、肿瘤治疗学专家郝希山在大会现场为科普大赛优秀作品及作者代表颁发了证书。两位院士与主办方代表共同启动了2024人民好医生科普大赛。

科普作者代表领取证书并与郝希山院士合影留念

科普作者代表领取证书并与樊代明院士合影留念

以下是2023人民好医生科普大赛各项比赛结果：

据了解，2023人民好医生科普大赛由人民好医生客户端联合国家卫健委医疗管理服务指导中心、中国健康教育中心、中国疾控中心慢病中心、中华医学会科学普及分会、中国医师协会医学科学普及分会和中国抗癌协会肿瘤防治科普专业委员会，同时联动相关机构、互联网平台共同开展。大赛设置了慢病预防、肿瘤防治、合理用药、免疫学科等多个主题。鼓励医生专家积极创作科普内容，依托各平台联动推广科普信息，引导大众积极学习传播科普知识，将专业性、互动性、趣味性融为一体。