呼吸道疾病痊愈后的恢复期如何做？中医专家提示注意4个方面

人民网北京12月24日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，呼吸道疾病痊愈之后，在恢复期，中医可以用哪些手段强身健体，加快恢复速度？

北京中医药大学房山医院院长孙鲁英表示，在这段时间内，可以用中医手段帮助大家强身健体，促进身体早日康复。

一是要加强防护，避免再次感染或者合并其他感染。疾病的恢复后期或初愈期，身体相对虚弱，这段时间仍要加强防护，比如勤洗手、戴口罩、常通风、加强营养、避免跟患者接触等。

二是要起居有节，避免劳累。这段时间是身体从病到愈的过渡阶段，劳累以后会引起机体的免疫力降低，容易增加患病风险，因此建议规律起居，要充足睡眠、合理饮食、放松心情、促进恢复。

三是通过中医食疗方法增强身体抵抗力。比如“四白粥”，能够健脾养胃、固护正气；身体特别乏力的人，用太子参泡水、煮粥或者煲汤，可以益气养阴，帮助身体抵抗病原体。提示如果对上述食疗方或代茶饮中有成分过敏者慎用。

四是适量运动对身体恢复有关键作用。适量运动可以促进身体气血运行、提升心肺功能、缓解压力和焦虑，能够强身健体，促进健康。提倡轻度活动为宜，比如每日散步或者慢跑一到两次，每次20-30分钟。特别注意的是，要根据每个人的身体状况来选择合适的运动量、运动时间或运动频次，以身体微汗为宜，切勿过劳。