呼吸道疾病恢复后期出现咽干、微咳等症状？中医教你这样缓解

人民网北京12月24日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，有不少呼吸道疾病的患者在恢复之后依然有轻微的咳嗽症状，有的持续时间还挺长，从中医的角度看有哪些方法可以减轻咳嗽，缓解不适？

北京中医药大学房山医院院长孙鲁英表示，对于患有支气管哮喘等慢性病的患者，首先要维持原有的基础治疗，另外建议到专病门诊就诊，由专科医生调整方案，切勿自行调整，以免病情加重。

“对于没有慢性呼吸道疾病的人群，在呼吸道疾病恢复后期也会出现咽干、咽痒、少痰、微咳等症状，中医中认为是肺阴不足的表现。”孙鲁英表示，可以通过一些食疗方或者代茶饮来养阴润肺、减轻咳嗽。

孙鲁英说，食疗方推荐“润肺汤”，即用梨、百合、陈皮、冰糖煮水，糖尿病患者可以不加冰糖。代茶饮推荐“沙参玉竹麦冬汤”，即用沙参、玉竹、麦冬泡水或者煲汤，另外蜂蜜水也有一定的润肺止咳作用，可以每日适量饮用蜂蜜水，但是糖尿病病人不推荐使用。注意，对于上述食疗方或者代茶饮中有成分过敏或者有过敏体质的人慎用。

“此外，良好的生活方式也是非常重要的。例如，保持每日摄入足量水分，保持充足睡眠，避免吸烟饮酒或者摄入辛辣食物，保持室内湿度适宜等，均有助于缓解咳嗽。”孙鲁英说。