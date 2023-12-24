全国药学研究领域专家在江苏扬州研讨“家庭药师居家药学服务”

随着人口老龄化，大量老年病、慢性病的患者分布于居家环境中，“居家用药安全”已成为不容忽视的问题。23日，2023全国家庭药师居家药学服务学术研讨会暨广陵药学论坛在扬州举行，来自全国各地的药学研究领域专家、高校学者等汇聚大运河畔，研讨交流家庭药师发展政策、路径、经验。

“开展家庭药师居家药学服务，让家庭药师走进基层、走进患者家庭，提供个性化的药学服务，这不但解决了民众用药‘最后一公里’的问题，也是保障民众用药安全的重要举措。”扬州市卫健委党委委员、副主任缪彦在研讨会上致辞时表示，扬州将家庭药师编入家庭医生签约服务团队，赋能家庭医生签约服务队伍，在家庭医生签约服务个性化菜单中增加了12项居家药学服务，有效满足了基层民众的用药服务需求。

据了解，从2019年开始，扬州在江苏全省率先开展家庭药师服务工作，截至目前扬州已经建成47家家庭药师工作室，近200名基层药师取得家庭药师培训合格证书，持证家庭药师总数在江苏排在前列。

“2020年6月，江苏省第一家社区家庭药师工作室在扬州广陵区成立，经过几年来的探索，药学服务供给与民众需求仍存在较大差距。”扬州广陵区副区长仲子午直言，具体表现在，社区老年居民药学服务需求大，但老年人合理用药意识淡薄；社区药师数量短缺，信息化水平亟需提升；社区药学服务内容单一，药师在家庭医生团队中发挥作用还不够显著。

谈及如何提升居家药学服务水平时，仲子午表示，该区正在积极探索药师加入家庭医生团队服务的模式，采用分级、分类管理，将居民分为一般人群、高危患者、慢病患者3类，针对性提供包括用药管理、用药监测、用药咨询、用药教育等各类药学服务。同时，该区通过建立社区智慧药房、配置发药机等方式，将药师从机械的药品调配工作中解放出来，使药师将工作重心真正转移到患者用药指导，有效缩短患者取药等候时间，切实提升患者的就医感受。

为了进一步扩大家庭药师工作室的覆盖面，让更多的老百姓就近接受到家庭药师的药学服务。研讨会上进行了广陵区家庭药师工作室集中授牌仪式，至此，该区每个园区、镇街都设立了家庭药师工作室。

与此同时，研讨会上还进行了“江苏省家庭药师居家药学服务规范地方标准起草启动仪式”，该标准起草工作牵头人、农工党扬州大学附属医院基层委员会副主委黄富宏表示，“希望通过地方标准制定，让家庭药师开展居家药学服务有规范标准，让卫生主管部门对家庭药师绩效考核有依据。同时，对家庭药师的准入、继续教育培训也有依据。”

本次学术研讨会由扬州大学、中国医药教育协会等单位主办，扬州大学附属医院、广陵区卫健委等单位承办，主题为家庭药师居家药学服务，交流研讨新形势下国家家庭药师居家药学服务政策制定、服务标准及路径、居家药学服务能力培养提升、家庭药师岗位胜任力培训实践、交流分享全国各地家庭药师居家药学服务实践经验。扬州大学副校长龚卫娟表示，“举办学术研讨会，就是为了进一步提升各地家庭药师居家药学服务学术水平，推动促进家庭药师居家药学服务工作推广实施，推动药学服务高质量发展，满足人民群众更高水平的健康需求。”

扬州大学附属医院党委书记刘佩健表示，将以承办本次会议为契机，全面提升医院药学学科整体水平，助力医院全面高质量发展。